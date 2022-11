11 novembre, si celebra oggi il Single Day 2022: ecco come nasce la festa

Oggi, 11 novembre, ricorre il "Single Day": ebbene sì, oltre San Valentino, esiste anche la festa dei single.

San Valentino, la festa degli innamorati, è ancora lontana.

La festa dei single, invece, ricorre proprio oggi.

Sì, avete capito bene: oggi, 11 novembre, è il “Single Day”.

Il Single Day è una festività d’origine orientale, nata in Cina, che con il tempo sta cominciando a prendere piede anche in Italia.

Si tratta di una giornata dedicata esclusivamente alle persone single, nonchè agli aspetti positivi dati da questo status sentimentale. Niente smancerie, niente regali e bigliettini incartati dentro i cioccolatini, ma pensieri rivolti soltanto a sé stessi.

L’origine del “Single Day”

La bizzarra idea sembra essere balenata in testa a due studenti di Nanchino che, contrariamente alla cultura cinese secondo cui chi non riesce a creare una famiglia non viene visto di buon occhio all’interno della società, hanno deciso di celebrare il loro essere single.

Una corrente di pensiero che, sorprendentemente, ha poi trovato sempre più “adepti”, raggiungendo altre università con sempre più persone intente a festeggiare la ricorrenza.

L’idea dei due studenti tuttavia piacque molto, e iniziò a diffondersi soprattutto tra i loro coetanei, tanto che in poco tempo raggiunse anche altre università e sempre più persone cominciarono a festeggiarla.

La svolta nel 2009 e il significato della data

Gran parte del successo del “giorno dei single” lo si deve però ad Alibaba, colosso cinese dell’e-commerce, che nel 2009 decise di trasformarla in una giornata simil Black Friday, interamente dedicata allo shopping

Cosa c’è di più bello di fare un regalo a sé stessi o ai propri amici indipendentemente dai rispettivi status sentimentale? Niente, almeno per i fedelissimi del “Single Day”.

Particolare risulta essere anche il giorno, inoltre, in cui viene celebrata la ricorrenza: 11 novembre, ovvero 11/11 – doppio undici – conosciuta anche come “la festa degli 1 solitari” considerando la presenza del solo numero 1 nella data.

Il “Single Day” in Italia

Sulla scia di quanto fatto da Alibaba, tantissime aziende occidentali, comprese quelle italiane, hanno deciso di attuare sconti e promozioni speciali in occasione della festa: ciò, conseguentemente, ha permesso la diffusione della festa in tutto l’Occidente.

E allora, sì, possiamo dirlo: buon “Single Day” a tutti i cuori solitari.