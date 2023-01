“Addio Fiorello”: il noto showman commenta la fake della sua morte

Un sito di fake news ha fatto credere ai suoi lettori che l'artista siciliano fosse morto. Cliccando sul link in realtà l'articolo parlava di addio dalle scene televisive

Fiorello, noto showman siciliano, non è morto ma è stato vittima della solita bufala acchiappaclick di un sito web senza scrupoli. “Addio Fiorello, non c’è stato nulla da fare: ci hanno provato fino all’ultimo. Non lo vedremo più” scrivono gli specialisti in fake news. Il titolo è il classico specchietto per le allodole, visto che cliccando sul link e leggendo l’articolo costruito ad hoc, il riferimento è ad un fantomatico addio ma non dalla vita terrena bensì dalle scene televisive.

Ci ha riso sopra il popolare showman che, in attesa che cominci Viva Rai2, delizia i suoi followers di Instagram con video registrati col suo smartphone per strada in mezzo alla gente.

“Ci sono notizie che lasciano attoniti – ha detto Fiorello – e mentre parlo con voi con una mano tengo il telefono e con l’altra… Potete immaginare”. Poi ha mostrato il titolo clickbait di Lineadiretta24.it e ha esclamato: “Ma vattela a piglià nel… Andatevela a pigliar in saccoccia voi e chi ha scritto questa cosa”. E ridendo ha continuato: “Come si chiamano questi? Lineadiretta24.it?”.

“Linea diretta con l’aldilà ha ribattuto divertito il suo amico e co-conduttore Fabrizio Biggio”.

“Vi possa prendere non vi dico che cosa – ha proseguito Fiorello – . V’avissiru a siccari i cugghi*na. Ruggero, ho la mano stanca – ha concluso la gag rivolgendosi ad un signore presente nel locale all’aperto -, mi presti la mano?”.