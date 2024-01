Shock al Policlinico di Palermo, ennesima aggressione: infermiera ferita

Scatta la denuncia per una donna di 34 anni, ritenuta autrice del terribile gesto di violenza al Pronto Soccorso dell'ospedale palermitano.

Ancora un episodio di violenza a Palermo: un’infermiera è stata aggredita al Pronto Soccorso del Policlinico cittadino.

Per il terribile gesto, l’ennesimo caso di aggressione ai danni del personale medico in contesto in cui la sanità è già in emergenza, le forze dell’ordine hanno denunciato una donna di 34 anni.

Aggredita infermiera al Policlinico di Palermo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la 34enne – in attesa di una visita al Policlinico – si sarebbe spazientita e si sarebbe scagliata contro l’infermiera in servizio. La malcapitata ha dovuto ricorrere alla cura dei colleghi.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’aggressione in ospedale, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo, che hanno denunciato la 34enne per lesioni a incaricato di pubblico servizio.

Il caso al Civico

Non molti giorni fa, anche un operatore socio sanitario in servizio all’ospedale Civico di Palermo è stato protagonista di una brutta aggressione. Due uomini lo avrebbero insultato e picchiato durante il trasferimento di una paziente – parente della coppia di aggressori – da un reparto all’altro. Anche in questo caso i carabinieri sono intervenuti, fermando e denunciato i due.

Lo scorso agosto, i sindacalisti avevano denunciato una brutta escalation di violenza ai danni del personale degli ospedali.

Immagine di repertorio