Allarme bomba all’ufficio postale di Paternò: area isolata

Verifiche in corso riguardo la fondatezza della segnalazione.

Giunge da Paternò la notizia di un allarme bomba all’ufficio postale di via Teatro. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenutoi i Carabinieri della locale Compagnia coadiuvati dai colleghi del reparto Artificieri del Comando Proviniciale di Catania.

Al momento l’area, in via precauzionale, è stata isolata, con le persone invitate ad allontanarsi. Sono in corso le verifiche inerenti la fondatezza della segnalazione.