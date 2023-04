Lavoro, Allianz assume in tutta Italia: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come inviare la domanda

Allianz, storico gruppo del mondo assicurativo e finanziario, è alla ricerca anche sul territorio italiano, di alcune figure professionali da inserire in organico.

I profili richiesti

Sono numerosi i profili ricercati dall’Azienda. Eccone alcuni: Junior Cost Controller, Life Portfolio, Analyst, Organizational Managemenent Analyst, Sales Manager Broker Channel, Junior Compliance Specialist. I requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Allianz

Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, tra i leader mondiali nel settore assicurativo e nell’asset management, con oltre 159 mila dipendenti al servizio di più di 122 milioni di clienti in oltre 70 paesi. In Italia, secondo mercato assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz Italia opera con oltre 4.700 dipendenti al servizio di più di 8 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multicanale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di bancassurance, e la compagnia diretta Allianz Direct S.p.A.