Amazon, possibili licenziamenti anche in Italia

Amazon si prepara ai tagli non solo negli Usa, ma anche in Italia: il colosso di Jeff Bezos si avvia verso la ristrutturazione interna.

La crisi sembra aver colpito anche il colosso Amazon.

Dopo il licenziamento imminente di circa 10 mila dipendenti negli Stati Uniti, l’azienda presieduta da Jeff Bezos si accinge a effettuare tagli anche in Italia.

La conferma sarebbe arrivata direttamente dalla vicepresidente e country manager Amazon Italia e Spagna, Mariangela Marseglia, a margine dell’assemblea Anci svoltasi quest’oggi.

“Dopo aver tanto assunto, stiamo avviando un processo di verifica generale anche per il nuovo contesto economico che potrebbe sfociare nei primi mesi del 2023 in aggiustamenti, che nel caso non saranno indiscriminati , le parole della dirigente.

Attualmente, in Italia, Amazon conterebbe circa 17 mila dipendenti.