Amministrative, nel Palermitano al voto in 25 Comuni: 22 sindaci cercano la conferma

Si voterà in centri con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Ecco tutte le sfide.

Questo sabato e domenica saranno 25 i Comuni della provincia di Palermo dove si voterà per l’elezione del sindaco. Tutti piccoli comuni, al di sotto dei 15mila abitanti: da Capaci a Marineo, passando per molti comuni delle Madonie, come Geraci Siculo, Cerda, Collesano.

Su 25 Comuni al voto, 22 sono i sindaci in carica che correranno per un secondo mandato.

Eppure, ci sono anche delle novità, come a Ustica: nell’isola, uno dei tre candidati (che sfiderà il sindaco uscente Salvatore Militello e l’altro aspirante primo cittadino, Rocco Roberto Fedele) è il candidato a sindaco più giovane della Sicilia: il ventenne Diego Altezza.

Quasi dappertutto le liste civiche sono la maggioranza, ma in alcuni casi i partiti aspirano a grandi risultati: come Sud chiama Nord, il nuovo movimento di Cateno De Luca che, in provincia di Palermo esprime un candidato sindaco a Capaci e punta a ripetere i risultati elettorali delle elezioni regionali e nazionali.

Come detto, le elezioni si svolgeranno in piccoli Comuni: quello più grande che andrà alle urne è Casteldaccia con i suoi 11.600 abitanti, mentre quello più piccolo è Sclafani Bagni, dove vivono appena 430 persone.

La situazione nei Comuni palermitani



Ecco, nel dettaglio, i nomi di chi si contende la poltrona di primo cittadino in tutti i Comuni al voto nella provincia di Palermo.

Ad Alimena è sfida a due tra Giuseppe Scrivano, sindaco uscente, con “Noi siamo Alimena”, e Rosario Musso con “Alimena unita”. A Baucina l’uscente Fortunato Basile sfida Antonio Liberto, mentre a Campofelice di Roccella sono in corsa la sindaca uscente Michela Taravella, l’attuale presidente del Consiglio Giulio Giardina e il leader dell’opposizione Peppuccio Di Maggio.

A Campofiorito Rosa Maria Della Vita (Campofiorito Libera) sfida Giuseppe Oddo (Ancora per Campofiorito), a Capaci il primo cittadino uscente di centrosinistra, Pietro Puccio, sostenuto dalla lista Direzione Capaci, corre contro l’ex candidato sindaco e consigliere comunale Erasmo Vassallo di Fratelli d’Italia con la lista civica Cambiamo Capaci, e contro Valerio Vegna, candidato di Sud Chiama Nord, movimento di Cateno De Luca.

L’ex deputato regionale Giovanni Di Giacinto (alle ultime elezioni regionali candidato con la Lega), invece, sfida Pippo Pinello a Casteldaccia.

Due le liste che sostengono i due candidati: “X Casteldaccia” con Di Giacinto e “Cambiamo Casteldaccia” con Pinello.

A Castronovo di Sicilia i candidati a sindaco sono invece Vito Sinatra e Vitale Gattuso,

mentre Giuseppe Cangialosi e Salvatore Sclafani a Cefalà Diana.

Sulle Madonie, nel Comune di Cerda, corrono per la poltrona di sindaco Salvatore Geraci con “La lista di Salvatore Geraci” e Carmela Riolo con “Cerda Progetto Comune”; a Collesano si sfidano invece tre candidati: Tiziana Cascio, Giovanni Sapienza e Michele Iannello.

Sempre sulle Madonie, si contendono la carica di sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa e Giovanni Mazzana; a Giuliana sono candidati Francesco Scarpinato e Antonio Scaturro; a Gratteri Giuseppe Muffoletto e Angelo Curcio; a Lercara Friddi Luciano Marino e Giuseppe Rizzo. Corsa a tre, invece, a Sciara, dove si sfideranno Roberto Baragona, Concetta Di Liberto e Salvatore Rini.

A Marineo, invece, correrà per la rielezione lo storico sindaco ed ex deputato nazionale del Pd Franco Ribaudo, che anche a questa tornata tenterà la rielezione a sindaco. Contro di lui ci sarà Francesca Salerno.

A Montemaggiore Belsito Rosario Nasca sfiderà il primo cittadino in carica Antonio Mesi, a Roccapalumba i candidati sono invece Benito Giunta e Raffaele De Vincenzi, a Trabia i candidati invece sono ben quattro: Francesco Bondì, Guido Miccolo, Marianna Piazza e Vincenzo Farruggia.

A Vicari corrono per la carica di sindaco Antonio Miceli e Antonio Schifano e a Villafrati Francesco Agnello e Alessandro Ribaudo.

Infine, in tre piccoli Comuni non ci sarà alcuna sfida. Sì perché il candidato a sindaco, a

Contessa Entellina, Sclafani Bagni e Ventimiglia di Sicilia, sarà soltanto uno.

Così l’attuale sindaco Leonardo Spera a Contessa Entellina, l’uscente Giuseppe Solazzo a Sclafani Bagni e Girolamo Anzalone (vicesindaco uscente) a Ventimiglia di Sicilia vanno verso l’elezione certa: gli basterà superare il quorum per diventare primo cittadino.