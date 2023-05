Amministrative in Sicilia, aperti i seggi: si vota in 128 Comuni

Tra questi anche quattro capoluoghi di provincia: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani

Si sono aperti stamattina alle 7 i seggi nei 128 comuni siciliani e nei 39 sardi dove si vota per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Resteranno aperti oggi fino alle 23 per poi riaprire domani mattina dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio.

Tra i 128 comuni siciliani, quattro sono capoluoghi di provincia: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. In 113 seggi, quelli relativi ai comuni con meno di 15mila abitanti, si voterà con il sistema maggioritario, mentre nei restanti 15 si voterà con il proporzionale e gli eventuali ballottaggi si faranno l’11 e il 12 giugno.

Come si vota in Sicilia

Nei Comuni siciliani è possibile effettuare il voto disgiunto per cui si può votare per un candidato sindaco, e poi esprimere una preferenza per una lista collegata a un diverso candidato.

Come funziona il voto disgiunto

Sulla scheda elettorale si può tracciare una X sul nome del sindaco per dare solamente a lui il voto, oppure sul simbolo di una delle liste per dare il voto sia al candidato sindaco che alla lista. In alternativa, come detto, si può tracciare una X sul nome del candidato sindaco e un’altra X sul simbolo di una lista, anche se non è collegata a quel candidato sindaco.

La legge elettorale, il sistema maggioritario e il ballottaggio in Sicilia

La legge elettorale per le elezioni amministrative 2023 in Sicilia, prevede due diverse modalità di voto in base al numero di abitanti del comune interessato.

Per le città al di sotto dei 15mila abitanti è previsto il turno unico con sistema maggioritario: è proclamato sindaco chi ottiene il maggior numeri di voti, senza che sia necessario raggiungere la maggioranza assoluta (50%+1).

Unico caso in cui è previsto il ballottaggio è quando due o più candidati ricevano lo stesso numero di voti. In caso sia presente una singola lista, essa deve comunque raggiungere il 50% dei voti totali e che sia andato a votare almeno il 50% degli elettori.

Per i Comuni al di sopra del 15mila abitanti, invece è previsto il raggiungimento della maggioranza assoluta per poter procedere con l’elezione la primo turno. Nel caso in cui questo non accada, e nessuno riesca a ottenere la maggioranza assoluta, si procede con il ballottaggio. Il ballottaggio ha luogo due settimane dopo, e si sfidano solo i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno.

Al ballottaggio vince chi ottiene più voti.

I numeri per la vittoria

Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, la vittoria si ottiene semplicemente ottenendo più voti degli altri candidati. In quelli con più di 15.000 invece sarà necessario ottenere la maggioranza assoluta (50% dei voti più uno). In caso non sia possibile i due candidati con più voti si sfideranno al ballottaggio, dove vincerà colui che prenderà più voti senza che sia necessario raggiungere nessuna percentuale o soglia di voti.

In caso sia presente una singola lista, essa deve comunque raggiungere il 50% dei voti totali ed è necessario che sia andato a votare almeno il 50% degli elettori.

Dove si vota in Sicilia, elezioni amministrative 2023

Sono 128 i Comuni al voto in occasione delle elezioni amministrative 2023. Tra questi anche quattro capoluoghi di provincia: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani.

Questo l’elenco dei Comuni interessati al voto nelle varie province.

In provincia di Agrigento si rinnoveranno le amministrazioni di 14 Comuni. Si voterà con sistema proporzionale a Licata, mentre con il maggioritario a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.



In provincia di Caltanissetta si voterà in 5 Comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti: Delia, Milena, Montedoro, Riesi e Sutera.



Complessivamente sono 19 i Comuni della provincia di Catania nei quali si andrà al voto. Incluso il capoluogo, sono 7 i centri al di sopra dei 15 mila abitanti: Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascalucia. I 12 Comuni nei quali si andrà al voto con sistema maggioritario sono Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Maletto, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande.

Nell’Ennese andranno alle urne 9 Comuni. Si voterà con il sistema proporzionale solo a Piazza Armerina, mentre negli altri centri con il maggioritario: Aidone, Assoro, Barrafranca, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte e Troina.

In provincia di Messina sono 32 i Comuni nei quali si andrà al voto, in tutti con sistema maggioritario: Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea, Militello Rosmarino, Monforte Sangiorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria e Valdina.

In provincia di Palermo si voterà in 25 Comuni, tutti al di sotto dei 15 mila abitanti: Alimena, Baucina, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Capaci, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Collesano, Contessa Entellina, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Trabia, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati.

Nel Ragusano si voterà in 4 Comuni. Insieme al capoluogo andranno al voto con sistema proporzionale anche Comiso e Modica. Ad Acate si voterà col maggioritario.

Nel Siracusano la tornata elettorale coinvolgerà 8 Comuni. Insieme al capoluogo si voterà col proporzionale a Carlentini, mentre con il maggioritario a Buccheri, Buscemi, Francofonte, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero e Priolo Gargallo.

Nel Trapanese si andrà al voto in 12 Comuni: si voterà con il proporzionale solo nel capoluogo, in tutti gli altri con il sistema maggioritario: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita.