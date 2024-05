Assicurazione auto, ecco come risparmiare sul premio

Nel panorama economico attuale è diventato fondamentale per le famiglie e singoli individui ridurre le spese

Nel panorama economico attuale è diventato fondamentale per le famiglie e singoli individui ridurre le spese, compresa quella relativa all’assicurazione auto.

Il costo delle polizze continua ad essere una voce decisamente influente nel budget, soprattutto dopo gli aumenti dell’ultimo anno. Diventa, quindi, necessario risparmiare sull’RC Auto: un primo consiglio è quello di cambiare spesso compagnia, affidandosi soprattutto a una assicurazione online auto per i premi decisamente inferiori rispetto alle coperture offerte dalle compagnie tradizionali – merito dell’assenza di sedi fisiche sul territorio e della possibilità di svolgere l’attività senza riconoscere provvigioni agli agenti.

Non dimentichiamo che per individuare il preventivo online più economico basta sfruttare i vari comparatori presenti sul web, come Segugio.it, che sono dedicati a questo scopo.

Tariffe più basse limitando il numero di guidatori o applicando alla polizza una franchigia

La franchigia è una clausola del contratto che favorisce l’impresa assicurativa: si tratta di un importo minimo di ogni danno da sinistro che resta a carico dell’assicurato. Ad esempio, ipotizzando una franchigia pari a 250 euro e danni causati a terzi per 200 euro, l’assicurato sarà tenuto a sborsare quest’ultima cifra per intero (in quanto inferiore alla franchigia). Qualora invece il danno superi la franchigia, ad esempio 700 euro, l’assicurato sarà tenuto a risarcire di tasca propria 250 euro della clausola, mentre la compagnia avrà a suo carico i restanti 450 euro.

Dunque, attraverso la franchigia la compagnia si sottrae al rischio di dover risarcire danni di basso importo, che per la loro frequenza diventano onerosi per via della gestione del sinistro; in cambio, la clausola garantisce al contraente/assicurato un premio RC Auto più basso.

Altra modalità con la quale si può risparmiare sull’assicurazione auto è l’applicazione della formula di guida esclusiva (riconosce un unico conducente per il mezzo assicurato) o esperta (consente la guida dell’auto assicurata ai conducenti di età superiore ai 23-26 anni). Entrambe permettono di ottenere un risparmio sul premio RC Auto rispetto alla guida libera: infatti, riducendo il numero di guidatori si abbassa la probabilità di causare sinistri, avvantaggiando la compagnia che sarà meno soggetta a pagare un risarcimento.

Risparmiare sull’assicurazione auto con la scatola nera

Si tratta di un dispositivo satellitare che consente alla compagnia di controllare tutti gli spostamenti del veicolo (accelerazioni, decelerazioni, cambi di marcia, frenate) e ricostruire la dinamica di eventuali sinistri, con l’automobilista che riceverà in cambio uno sconto sul premio RC Auto.

Secondo l’Osservatorio di Segugio.it, la penetrazione della scatola nera durante il periodo di aprile 2024 si è attestata all’11,6% dei preventivi ottenuti dagli automobilisti.

La diffusione cresce nelle Regioni dove i premi e il potenziale risparmio sono maggiori: la percentuale sale in Campania, 33,5%, Puglia, 22,6%, e Calabria, 21,9%.

Risparmiare sull’RC Auto: le assicurazioni a tempo per chi utilizza poco la vettura

Quando si parla di assicurazione auto a tempo si intende una copertura della durata inferiore alle dodici mensilità. Il periodo di validità della polizza, a scelta dell’automobilista, potrà essere giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, quadrimestrale o semestrale.

La copertura per un minor periodo di tempo ha un impatto sul costo della polizza, che sarà quindi minore rispetto alle assicurazioni annuali.