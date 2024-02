Comunicato stampa associazioni animaliste

La nota sul caso che riguarda il canile municipale di Palermo

Nelle ultime ore abbiamo appreso, da un comunicato stampa del Movimento cinque stelle, l’evolversi della vicenda relativa alla Deportazione dei cani del canile municipale di Palermo verso Caserta, operata tra gli anni 2018 e 2020, un vero e proprio incubo per noi animalisti.

Associazioni animaliste: la nota sulla vicenda

Lo stesso Assessore al benessere animale Rosalia Pennino comunicò agli animalisti, nel suo ufficio, a giugno 2023 che in quella settimana sarebbero rientrati 83 cani, non volturati alla Ati di Caserta, in direzione Racalmuto. Il Comune di Palermo aveva aggiudicato un bando ad una Ati siciliana, come si legge nelle determine dirigenziali di aprile dello stesso anno (il rientro imminente di 83 cani fuori regione ed la prenotazione di somme dal bilancio 2023/24 per tale scopo). Dei cani in Sicilia però non ci fu traccia, nonostante le numerose mail di richiesta informazioni e le mancate risposte da parte dell’amministrazione comunale.

Associazioni animaliste: richiesto accesso agli atti

Ciò che apprendiamo recentemente è il prelievo di fondi di bilancio per la Ati casertana, sembrerebbe per una proposta di saldo e stralcio, con pagamento degli arretrati del comune di Palermo, pagamenti delle fatture e la voltura alla Ati di Caserta in un’operazione che riteniamo agghiacciante come a voler dire “ti paghiamo ma ci togli un problema e ti tieni i cani”. Ed è così che abbiamo passato al setaccio tutte le carte e richiesto accesso agli atti passando tutto ai nostri legali.

Palermo, Associazioni animaliste: “Siamo pronti a denunciare”

Siamo pronti a denunciare tutto alla corte dei conti ed intanto concretizzeremo nelle prossime ore la presentazione di diffide al Comune di Palermo. I cani non sono pacchi postali o scatole di scarpe da abbandonare per il Dio danaro, sono esseri sezienti ed è ora che il Comune di Palermo si assuma le proprie responsabilità, che faccia fronte ad anni ed anni di lassismo verso la lotta al randagismo. Cambiano le poltrone, ma nulla in un anno e mezzo è stato fatto sul territorio. Solo sperpero di danaro pubblico, nuove convenzioni ed i cittadini pagano senza ricevere alcun intervento su territorio o semplicemente senza che la pubblica amministrazione abbia attuato pratiche atte a contenere il fenomeno randagismo. Ci dispiace solo che durante i “tavoli tecnici” nessuno abbia mai trascritto verbali, seppur richiesto da noi associazioni, ma saremo pronti a testimoniare se sarà il caso sulle parole dell’assessore Pennino, siamo stanchi delle prese in giro. È arrivato il momento di presentare tutto in procura ed alla corte dei conti.

La nascita di Anima Legale Aps

Proprio per questo abbiamo creato una nuova associazione Anima Legale Aps, associati locali e da tutta la Sicilia ed Italia uniti per uno scopo: DENUNCIARE comuni ed Asp e tutti i casi di maltrattamento incaricando due legali per lo scopo, ad Anima Legale si uniranno tutte le associazioni già conosciute ed in trincea con un unico obbiettivo cambiare il sistema, siamo stanchi di aver lottato contro i mulini a vento.

Le Associazioni:Anima legale Aps, Ada Palermo, Ridai la vita ad un Rott odv, Lida Palermo,Felici nella coda odv,Leal Palermo, Ugda regione Sicilia

