Elezioni Acireale 2023, sfida tra ex sindaci: Barbagallo vince

Roberto Barbagallo e Nino Garozzo si contendono il ruolo di sindaco di Acireale: gli aggiornamenti e i risultati del ballottaggio.

Elezioni comunali 2023, ecco i risultati dello spoglio ad Acireale dopo il ballottaggio tenutosi nelle giornate di domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Ballottaggio Acireale 2023: affluenza, spoglio, risultati

Ore 16.50: Roberto Barbagallo eletto sindaco di Acireale con 8.964 voti (52%). Si ferma a 8.417 voti lo sfidante Nino Garozzo. Oltre mille le schede nulle o bianche.

Ore 16.15: Vantaggio per Roberto Barbagallo, con più del 50% delle preferenze. Risultati parziali (scrutinate 42 sezioni su 56).

Ore 15.50: Dato affluenza: alle ore 15 del 12 giugno, momento di chiusura delle urne, hanno votato 18.459 persone (il 40,46% degli aventi diritto).

Ore 15: Inizia lo spoglio. Ancora da definire il dato sull’affluenza: alle ore 23 dell’11 giugno (ultimo dato definitivo disponibile, riportato dalla Regione Siciliana), ad Acireale avevano votato 14.053 persone (il 30,80% degli elettori chiamati al voto).

Elezioni comunali 2023 in Sicilia, gli altri Comuni tornati al voto

Oltre ad Acireale, sono andate al ballottaggio le città di: Siracusa, Aci Sant’Antonio (CT) e Piazza Armerina (EN).

Siracusa è l’unico dei quattro capoluoghi di provincia chiamati al voto in occasione delle elezioni amministrative 2023 (Siracusa, Catania, Trapani e Ragusa) che non ha eletto il proprio sindaco alla prima tornata elettorale e che, quindi, ha dovuto attendere il ballottaggio.

Ad Acireale si sfidano due ex sindaci: Roberto Barbagallo e Nino Garozzo. Nessuno dei due ha ottenuto il 40% necessario per ottenere il ruolo di sindaco: si sono fermati rispettivamente al 34,31% e al 26,59%. Barbagallo è sostenuto da otto liste (Acireale Riparte, L’8 per Acireale, Acireale Vale!, Insieme per Acireale Vento di Cambiamento, Acireale 2030, Roberto Barbagallo Sindaco, Acireale È Viva, Lavoro Solidarietà e Progresso); Garozzo da sei (Prima l’Italia, Democrazia Cristiana, Sud chiama Nord – Cateno De Luca per Acireale, Fratelli d’Italia, Curiamo Acireale, Garozzo Sindaco).

Immagine di repertorio