Quando inizia il Black Friday Amazon: come fare per avere i super sconti

Dieci giorni di offerte e iniziative. Il colosso dell'e commerce si prepara a partire. Prezzi scontati per prodotti hi-tech, articoli per la casa o capi di abbigliamento

Venerdì 25 novembre sarà il Black Friday. In realtà Amazon e anche altre grandi realtà commerciali hanno già avviato o programmato le loro campagne di offerte, sconti e promozioni. La corsa agli acquisti a prezzi convenienti, soprattutto in vista del Natale o solo per completare il guardaroba per l’inverno in arrivo, è già iniziata.

Le offerte sono invitanti e, come accade per esempio su Amazon o su altre piattaforme online, possono arrivare anche al 70%. Cosa poter acquistare? Prodotti hi-tech, articoli per la casa o capi di abbigliamento. Ma occhio sempre alle truffe.

Amazon Black Friday: quando inizia

Amazon sta accendendo i motori in vista del Black Friday. Non un solo giorno, come in molti pensano, ma una buona parte di novembre è dedicata ai super sconti. Come lo scorso anno, anche questa volta Amazon ha deciso di far durare le proprie iniziative a vantaggio dei consumatori per 10 giorni.

La data di partenza della campagna di offerte sarà venerdì 18 novembre e andrà avanti fino a lunedì 28 novembre: tantissime come sempre le categorie che proporranno super offerte a prezzi imbattibili.

Amazon Black Friday: come funziona

Migliaia di offerte a tempo sui vari prodotti. Alcune anche lampo. Il meccanismo dell’Amazon Black Friday non cambia. La possibilità di scelta è: acquistare subito o aspettare un sconto maggiore rischiando che la merce finisca. Dunque bisogna valutare quanto convenga attendere, anche tenendo conto del tipo di prodotto e della disponibilità.

Per risparmiare durante il Black Friday non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime, cosa che invece è obbligatoria con Amazon Prime Day. Chi è iscritto, però, ha dei vantaggi: fra questi la consegna gratuita in un giorno su migliaia di prodotti. Ottimi sconti, durante il Black Friday anche in Amazon Outlet e Amazon Warehouse. Nella sezione outlet di Amazon si possono trovare tantissimi prodotti nuovi invenduti a prezzi vantaggiosi, nella sezione dell’usato ricondizionato si trova prodotti garantiti per 1 anno dalla consegna.