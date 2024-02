Concorso Agenti Polizia Locale 2024 a Torino, 15 posti per diplomati: ecco come partecipare

È possibile partecipare entro il 21 Marzo 2024

La Città Metropolitana di Torino ha bandito un nuovo concorso per Agenti di Polizia Locale, con 15 posti disponibili per candidati in possesso di un diploma. È possibile partecipare entro il 21 Marzo 2024.

Concorso Agenti Polizia Locale 2024, cosa prevede il concorso

I posti a disposizione sono in totale 15, mentre il profilo professionale richiesto è quello di Agente del Nucleo Operativo di Polizia Faunistica. L’attività lavorativa si svolgerà nel territorio di competenza della Città Metropolitana di Torino. I vincitori del concorso potrebbero essere assegnati a una delle varie sedi distaccate presenti sul territorio metropolitano.

Concorso Agenti Polizia Locale 2024, il lavoro da svolgere

Le mansioni da svolgere sono le seguenti:

Vigilanza, educazione, prevenzione, contrasto e repressione delle violazioni relative alle discipline regolanti le funzioni delegate dalla Regione Piemonte in materia di caccia e di pesca, attività inerenti la fauna selvatica, assetto forestale, patrimonio escursionistico, sicurezza degli sport montani, tutela animali d’affezione (elenco non esaustivo);

Espletamento degli incombenti procedurali derivanti dall’attività di vigilanza;

Attività operative nell’ambito dei piani e dei programmi di gestione faunistico ambientale;

Effettuazione di recuperi ittici;

Interventi ed eventuali recuperi della fauna selvatica in difficoltà;

Coordinamento della vigilanza volontaria ittica e venatoria;

Gestione operativa dell’armeria e dei beni sequestrati;

Controllo ed intervento sugli esemplari di fauna selvatica oggetto di piani di contenimento;

Recepimento delle segnalazioni relative alle problematiche correlate alla presenza delle specie oggetto di piani di controllo, mettendo in atto gli opportuni accertamenti.

Concorso Agenti Polizia Locale 2024, requisiti per partecipare

Per partecipare è necessario possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale). Inoltre è richiesto anche il possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità.

Ulteriori caratteristiche necessarie sono:

Non essere stati espulsi dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

Assenza di impedimenti al porto e all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza oppure di aver dichiarato la rinuncia.

Concorso Agenti Polizia Locale 2024, le prova previste

L’iter concorsuale è così composto:

Eventuale preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale

Si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva qualora il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a 200, che consisterà in una prova a contenuto psico-attitudinale e/o tecnico-professionale e/o di cultura generale.

Sono ammessi/e alla prova scritta i/le primi/e 150 candidati/e utilmente collocati/e nella graduatoria

di preselezione a cui si aggiungono gli/le eventuali candidati/e ex aequo all’ultima

posizione ammessa.

Concorso Agenti Polizia Locale 2024, la prova scritta

La prova scritta, a contenuto teorico o teorico-pratico, è diretta ad accertare la conoscenza delle

materie previste dal bando e le capacità di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni

o a casi problematici.

La prova scritta può consistere, anche cumulativamente in domande a risposta aperta, in una

composizione o un elaborato sintetico da formare sulla base di documenti forniti al candidato, in

domande con risposte multiple prefissate, in una soluzione di casi concreti, nella predisposizione di

specifici documenti, quali circolari, verbali, modelli di provvedimenti, nella redazione di appositi

atti, quali note, pareri, provvedimenti.

Concorso Agenti Polizia Locale 2024, la prova orale

La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad accertare la conoscenza delle materie previste

dal bando e a valutare le capacità di elaborazione di soluzioni mediante la discussione di situazioni

concrete e la capacità di fornire la composizione di problemi e di criticità operative, nonché ad

accertare le capacità, le attitudini e le motivazioni individuali mediante l’impiego di idonee

metodologie valutative.

Concorso Agenti Polizia Locale 2024, cosa studiare

Le materie oggetto delle prove sono le seguenti:

– Nozioni sulla Fauna selvatica omeoterma ed ittica ed alle relative tecniche di monitoraggio e gestione, nonché caratteristiche biologiche ed ecologiche della stessa;

– Nozioni sulla flora spontanea, sui funghi epigei ed ipogei nel territorio della Città Metropolitana di Torino;

– Elementi di Ordinamento Statale, Regionale e degli Enti Locali e di Diritto Amministrativo;

– Elementi di diritto penale e degli atti di P.G.;

– Ordinamento della polizia locale e poteri e doveri del pubblico ufficiale;

– Attività di agente di polizia connessa all’accertamento degli illeciti penali per l’applicazione delle relative sanzioni nell’ambito delle funzioni generali della polizia giudiziaria e amministrativi;

– Nozioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

– Protezione della fauna selvatica omeoterma e attività venatoria;

– Gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca;

– Conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale;

– Raccolta di minerali; Incendi boschivi;

– Funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni della legge sulle foreste – L.R. 4/09;

– Compiti di polizia idraulica;

– Vigilanza in materia di tutela e controllo animali da affezione;

– Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (R.D. 773/31);

– Armi (L. 110/75);

– Sicurezza nella pratica degli sport montani;

– Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;

– Cenni in materia di anticorruzione, trasparenza e tutela della Privacy;

– Conoscenza informatiche sui applicativi comuni;

– Conoscenza base della lingua inglese.

Concorso Agenti Polizia Locale 2024, come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso della Città Metropolitana di Torino per agenti di polizia locale deve dunque essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il sito inPA.

Per poter partecipare avrai bisogno di:

– lo SPID;

– una PEC intestata a te: per scoprire come attivarla velocemente in 30 minuti leggi questa pagina.

Inoltre, prima d’inoltrare la domanda di partecipazione leggi con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.

