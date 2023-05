Un uomo sulla cinquantina, che al momento si trova in caserma dai carabinieri che stanno indagando sull’omicidio

Omicidio nella notte nel catanese. Intorno alle ore 3, un uomo di 44 anni e’ stato ucciso a colpi di pistola all’interno della corte di una abitazione in via Masaccio. Al momento non si conoscono i motivi dell’uccisione.

C’è un sospettato, un uomo sulla cinquantina, che al momento si trova in caserma dai carabinieri che stanno indagando sull’omicidio.