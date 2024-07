Aeroporto di Catania Fontanarossa, pista inagibile e voli sospesi a causa della cenere vulcanica

Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili.

Dopo la chiusura parziale dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio, a causa dell’intensa eruzione dell’Etna che ha causato una elevata quantità di cenere vulcanica in città, adesso il blocco dello scalo aereo etneo diventa totale.

A comunicarlo è la SAC, che parla di una chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3 per motivi di inagibilità della pista. Troppa la cenere dell’Etna caduta in città e sullo scalo di Catania, che in queste ore sarà ripristinato nella speranza di far ripartire in maniera regolare i servizi programmati.

Catania, chiuso l’Aeroporto: la nota della SAC

Di seguito, la nota diffusa dalla SAC sulle condizioni dell‘Aeroporto di Catania Fontanarossa e una proiezione della prossima riapertura, stimata per le ore 15.00.

“A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3. La pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze.

Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15:00. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno aggiornamenti”.