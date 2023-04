Catania, Librino: uomo armato si barrica in casa

Un 33enne si è barricato da solo in casa e ha esploso diversi colpi di pistola in strada. Succede a Librino, a Catania.

Momenti di tensione nel quartiere Librino di Catania. Un uomo, di 33 anni, si è barricato da solo in casa e ha esploso diversi colpi di pistola in strada. Fortunatamente nessuno sarebbe stato raggiunto dai proiettili. L’area, viale San Teodoro, è stata bloccata al traffico. Si trovano sul luogo dei fatti i mediatori della polizia. Il soggetto pare che sia stato denunciato in passato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.