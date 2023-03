Catania, “La porta delle Farfalle” per far rinascere il quartiere Librino

L'enorme bassorilievo ceramico sarà inaugurato il 14 aprile da Presti

L’arte come espressione di rinascita, di speranza e di coraggio, ancor più quando viene espressa dai giovani: Librino, il quartiere difficile per antonomasia della città di Catania ha bisogno anche di questo per essere rivalutato. Ecco dunque che grazie alla più grande scultura al mondo in bassorilievo ceramico (lunga oltre 1 km e mezzo), la Porta delle ‘farfalle’, il mecenate Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d’Arte, ha realizzato nel quartiere Librino di Catania l’attesa manifestazione che sarà inaugurata il 14 aprile alle 10. Numeri imponenti per l’occasione, che vedrà la creazione di ben 100 mila forme di terracotta lavorate da 15mila bambini di nove scuole insieme alle famiglie, più̀ di 50 tra artisti e architetti in collaborazione con una rete di giovani curatori, 5.000 studenti dei Licei artistici siciliani.

Risvegliare una coscienza comune

“La Porta delle Farfalle’ – afferma una nota della Fondazione – ha il più nobile degli obiettivi: risvegliare nella popolazione il valore della condivisione, della pratica artistica collettiva, il senso della Bellezza, contribuendo a creare una coscienza comune di rispetto per il territorio.