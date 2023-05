Scomparsa e poi ritrovata, Egle torna a casa dopo ore di preoccupazione

Momenti di preoccupazione oggi a Catania per Egle Santoro, giovane scomparsa da stamattina e ritrovata in tarda serata.

Sono stati momenti di apprensione a Catania per Egle Santoro, giovane rimasta irreperibile per alcune ore dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 22 maggio. A lanciare l’appello per le ricerche era stato Bruno, il fratello della ragazza, attraverso un post pubblicato attraverso i propri canali social.

Fortunatamente, in tarda serata è arrivata la lieta notizia del ritrovamento della giovane. “Egle è stata ritrovata, è a casa e sta bene! Grazie a tutti per la disponibilità, l’impegno ed i messaggi”, ha informato il fratello.

Il messaggio e le ricerche

“Non troviamo mia sorella Egle da questa mattina“, aveva scritto precedentemente il fratello della donna sempre sui social network. Immediatamente dopo l’annuncio diffuso tramite internet erano quindi iniziate le ricerche per rintracciare la ragazza. In molti, infatti, avevano contribuito condividendo il messaggio per favorire il ritrovamento. Una ricerca che, come sottolineato nelle righe precedenti, si è conclusa con un lieto fine.

Fonte foto: Facebook – Bruno Snt