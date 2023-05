Preoccupazione a Catania, si cerca la giovane Egle: “Scomparsa da stamattina”

Preoccupazione a Catania per Egle Santoro, giovane scomparsa da stamattina. L'appello del fratello sui social: "Aiutateci".

Sono momenti di apprensione a Catania per Egle Santoro, giovane irreperibile dalla mattina di oggi lunedì 22 maggio. A lanciare l’appello per le ricerche è stato il fratello della ragazza, attraverso un post pubblicato attraverso i propri canali social.

“Non la troviamo da stamattina”

“Non troviamo mia sorella Egle da questa mattina. Se avete informazioni contattatemi al 349254763. Per favore evitate chiamate per avere altre informazioni. Le autorità sono in allerta”, si legge nel post social.

Viene data anche una descrizione degli abiti indossata da Egle al momento dello scomparsa, avvenuta alle ore 12. La giovane è stata avvistata per l’ultima volta mentre indossava dei pantaloni grigi e una maglietta smanicata grigia con una sopravveste. Egle non avrebbe a portata di mano cellulare o portafogli.

Fonte foto: Facebook – Bruno Snt