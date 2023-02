Catania SSD, 24 convocati da mister Ferraro per la sfida al Paternò

Il Catania cerca la nona vittoria di fila nel derby contro il Paternò: mister Ferraro ha convocato 24 calciatori in vista della gara

Il Catania si appresta a sfidare il Paternò nell’ennesimo derby stagionale in programma domani allo stadio “Massimino”.

Obiettivo nona vittoria di fila per la capolista guidata da mister Ferraro, sempre più lanciata verso la promozione in Serie C dopo il poker inflitto a domicilio al Locri.

In vista della gara contro la formazione di Campanella, il tecnico rossazzurro ha convocato 24 calciatori: recuperati Jefferson e Somma.

I convocati del Catania

Questo l’elenco completo degli atleti a disposizione dell’allenatore campano.

PORTIERI – 1 Bethers, 22 Groaz

DIFENSORI – 2 Boccia, 4 Somma, 5 Rapisarda, 21 Pedicone, 26 Lorenzini, 27 Castellini

CENTROCAMPISTI – 8 Di Grazia, 10 Lodi, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale, 70 Baldassar

ATTACCANTI – 7 An. Russotto, 9 Litteri, 11 Forchignone, 17 De Luca, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 35 De Respinis, 79 Jefferson, 99 Sarao