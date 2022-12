Catania SSD, inaugurato lo store ufficiale in città

E' stato inaugurato il nuovo store ufficiale del Catania SSD in centro città: in partenza anche il nuovo sito web del club rossazzurro

E’ stato inaugurato questo pomeriggio, in via De Felice 7, il nuovo store ufficiale del Catania SSD in centro città.

Alla presenza del presidente Ross Pelligra e dei vertici del club rossazzurro, insieme alla titolare Cecilia Amenta, è stato tagliato il nastro del negozio che permetterà così a tutti gli appassionati etnei di poter acquistare maglie da gioco, abbigliamento, gadget e quant’altro della formazione dell’Elefante.

Presente al punto vendita anche una delegazione del gruppo squadra guidata da Francesco Lodi e Andrea Russotto, mentre all’esterno si sono radunati una cinquantina di tifosi che non hanno fatto mancare cori e incitamento anche in questa particolare occasione.

Durante l’inaugurazione, infine, la società ha annunciato l’arrivo del nuovo sito web ufficiale del Catania, pronto a partire dal prossimo 21 dicembre.

(Foto: Catania SSD)