Disoccupazione NASpI, tutte le info per richiederla

Uno dei requisiti fondamentali è quello di aver perso il lavoro non per volontà propria

La domanda di indennità di disoccupazione, meglio conosciuta come NASpI può essere effettuata dai docenti privati entro 68 giorni dal termine del contratto. L’indennità, previa richiesta, decorre dall’ottavo giorno dalla scadenza del contratto. Occorre però aver perso il lavoro non per volontà propria e risultare disoccupati. Inoltre risulta necessario aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti alla richiesta.

Disoccupazione NASpI, come presentare la domanda

È necessario inoltrare la domanda sul sito dell’Inps

La domanda si inoltra sul sito dell’Inps. È necessaria l’autenticazione con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI