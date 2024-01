Duplice omicidio a Naro, oggi interrogato il romeno indiziato

L'uomo di 24 anni aveva cenato a casa delle vittime.

Il giudice per le indagini preliminari Iacopo Mazzullo del tribunale di Agrigento in mattinata, in video collegamento con il carcere di Gela, interrogherà Omar Edgar Nedelkov, l’uomo romeno di 24 anni fermato per duplice omicidio e vilipendio di cadavere.

Il romeno è indiziato d’aver massacrato, nella notte fra giovedì e venerdì, nel centro storico di Naro, Delia Zarniscu di 58 anni e Maria Rus di 54.