Elezioni amministrative 2023, tutti i candidati a Siracusa e provincia

Sono otto i Comuni della provincia di Siracusa dove il prossimo 28 e 29 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative. Ecco dove e come si vota, tutti i candidati e le liste.

Elezioni amministrative 2023 in Sicilia. Si vota il 28 e il 29 maggio. Sono 128 Comuni dell’Isola chiamati alle urne, tra questi c’è Siracusa e alcuni dei centri della sua provincia.

Dove e come si vota in provincia di Siracusa

Nel Siracusano, la tornata elettorale coinvolgerà, in totale, otto centri: oltre il capoluogo (Siracusa) voterà col proporzionale anche Carlentini, mentre con il maggioritario si vota a:

Buccheri ;

; Buscemi ;

; Francofonte ;

; Palazzolo Acreide ;

; Portopalo di Capo Passero ;

; Priolo Gargallo.

Amministrative 2023 in Sicilia, ecco i nomi di tutti i candidati sindaco e al consiglio comunale di Siracusa.

I candidati e le liste a Siracusa

Sono complessivamente 25 le liste dei candidati a consigliere comunale e le collegate otto candidature a sindaco che sono state presentate alla segreteria del Comune di Siracusa entro la scadenza di legge per le amministrative del 28 e 29 maggio, in Sicilia.

Le liste a sostegno di Francesco Italia

Delle 25 liste, quattro sono quelle a sostegno del sindaco uscente, Francesco Italia:

Francesco Italia Sindaco;

Oltre movimento per la rigenerazione;

Noi per la Città;

Siracusa più verde.

ASSESSORI DESIGNATI

Teresella Celesti, dirigente scolastica

Salvatore Consiglio, bancario

Giuseppe Gibilisco, campione del mondo di salto con l’asta

Giancarlo Pavano, docente

Barbara Ruvioli, docente e funzionaria dell’Arpa

LE LISTE

Francesco Italia Sindaco

Amato Giulia Francesca

Ardita Francesco

Baio Bruno

Bastianini Silvio, Detto Silverio

Battaglia Luciano

Bianchini Carmelo

Boscarino Roberta

Buccheri Andrea

Carbone Concetta, detta Conci

Casella Giuseppe

Consiglio Antonio, detto Antonello

D’aquila Francesca

Di Mari Brian

Ferrara Giovanni

Firenze Andrea

Flaccavento Benedetta

Gambarro Tatiana

Giordano Raimondo, detto Ninni

Interlandi Lucia, detta Ciuzza

La Ferla Fabio

Lombardo Beatrice

Lo Pizzo Arianna

Maiolino Alessandro

Napolitano Giovanni

Odierna Rosaria

Pintaldi Concita

Romano Gaetano

Rinaldo Giuseppe

Saetta Nicolo’

Trapani Janelle

Vasta Ida

Vindigni Gabriele

Oltre movimento per la RigenerAzione

Bennardo Costanza

Ben Ouannes Raoudha, detta Laura

Callari Paolo

Camilli Fabio

Castello Carlo

Caravini Armando

Chisesi Antonino

Corso Salvatore, detto Salvo

Cortese Massimo

De Luca Lucia

Digregorio Paola

Finocchiaro Francesco

Formisano Erika

Giordano Barbara

Giuliana Elena

Giunta Elena

Grasso Ugo

Gullì Melissa

La Pira Maria

La Terra Albanelli Livio

Lo Bianco Bernadette

Lupo Alessia

Magni Angelo

Mastriani Marco

Moncada Santi

Narciso Andrea

Passanisi Andrea

Pennacchio Stefania Caterina

Petricca Cristian

Romeo Annalisa

Sacco Cristina

Zerillo Salvatore Cesare

Noi per la Città

Italia Francesco

Aglieco Dario

Altamore Odilia

Bongiovanni Roberta

Cannizzaro Giuseppe

Carbone Angelo

Chimirri Alessio

Corallo Ernesto

Forte Anna, detta Elisa

Gallitto Martina

Gargante Daniela

Gatto Maurizio

Genovese Francesca

Greco Massimiliano

Guzzardi Valeria

Imbrò Sergio

Maggi Luigi, detto Gino

Manola Domenico

Moschitta Alessandra

Nesca Soraja

Nocita Daniela

Ortisi Salvatore, detto Salvo

Pantano Vincenzo, detto Enzo

Pisano Alessandro

Santoro Katiuscia, detta Katia

Sciamarelli Paola

Scollo Leslie

Sinatra Corradina, detta Cetty

Tarantello Davide

Tiralongo Maria Luisa

Tota Dario

Tropea Ascanio

Siracusa più Verde

Tiné Fiorenzo

Giansiracusa Michelangelo

Aglieco Lucia

Aloscari Giuseppe

Bazzano Rita

Bonforte Valentina

Caruso Sarah

Cascio Elisa

Coletta Valentina

Colombo Federico

Di Gregorio Serena

Ganci Sebastiano

Girlando Antonio

Iacono Arianna

Iannì Roberta

Impiccichè Valeria

Leone Laura

Mollica Federico

Pesco Silvana

Pinasco Simone

Puglie Francesca

Riggio Paolo

Seidita Maurizio, detto Mauro

Scollo Giuseppe

Spitaleri Giuseppe

Tito Viviana

Troia Dario

Le liste a sostegno di Ferdinando Messina

Sette liste sono a sostegno di Ferdinando Messina:

Forza Italia;

Fratelli d’Italia;

Prima l’Italia- Siracusa Protagonista;

Insieme;

Democrazia Cristiana;

Laboratorio Civico e Mpa.

LE LISTE

Forza Italia

Liuzzo Antonello

Agnello Alessio

Attardo Salvatore, detto Salvo Attardi

Balestrazzi Valeria

Bianca Arangio Morena

Boscarino Giovanni, detto Gianni

Bravato Francesco

Caltabiano Luana

Cassarino Francesco

Di Martino Rosatea

Drago Marcello

Fazzino Luigi

Formica Giuseppe

Gennuso Luigi

Greco Marco

Idonea Luca

Indelicato Francesco

La Runa Salvatore, detto Toti

Marino Leandro, detto Leo

Messina Riccardo

Mudanò Erika

Ossino Concetta, detta Cettina

Pannuzzo Davide

Puglisi Francesco

Randieri Lucia

Rossitto Antonia, detta Antonella

Ruggieri Andrea

Ruviolo Emanuele

Sedrini Giovanna

Spuro Maria

Turriziani Natalia

Zivillica Tiziana

Fratelli d’Italia

Midolo Francesco, detto Ciccio

Carpinteri Emiliana

Cavallaro Paolo

Ponzio Samanta

Romano Paolo

D’Angelo Christine

Cimino Alfio

Gibilisco Marzia

Valenti Carmelo, detto Milo

Strano Giovanna

De Simone Damiano

Aredia Laura

Fransoni Francesco, detto Franzoni

Di Pietro Rita

Carpanzano Giovanni

Salemi Roberta

Reale Marco

Amalfi Floriana

Vanella Umberto

Porto Giovanna, detta Barbagallo

Ricupero Simone

Consiglio Paola

Di Natale Sebastiano

Distefano Lucia

Tiberi Claudio

Previti Jessica

Monaca Francesco

Coletta Giuseppina

Zito Salvatore

Guerrieri Clotilde

Tounsaldi Salah

Aliotta Salvatore

Movimento Popolare Autonomista

Luciano Aloschi

Giulia Francesca Bafino

Davide Basile

Antonino Bianca, detto Antonio

Sergio Bonafede, detto Tony, detto Buonafede

Maurizio Calió

Paolo Corrado Caruso

Luigi Cavarra

Danilo Dell’Aquila

Diane Dibennardo, detta Dibernardo

Rosaria Di Maria, detta Rosy

Alessandro Di Mauro, detto Sandro

Francesco Fasulo

Chiara Ficara

Elisabetta Figura

Giuseppe Fiondini

Valeria Floridia

Floriana Fontana

Silvia Gitto

Francesco Greco

Mario Lista

Eugenio Maione

Manuela Mazzone

Ivana Monterosso

Morena Montoneri

Chiara Piazzese

Rosalia Raiata, detta Lia

Massimiliano Rizza

Cinzia Santuccio

Santi Scollo

Giovanni Stracquadanio, detto Gianluca

Gabriella Troia

Democrazia cristiana

Emanuele Attardi

Adriana Aliffi

Cosimo Azzaro

Marcella Bongiovanni

Giuseppe Branca, detto Pino

Luigi Callari

Enrico Campisi

Salvatore Carcò

Tiziana Conigliaro Cancelliere

Francesca Creazzo

Maria Dioronzo

Tecla Genova

Maria Gervasi, detta Angelica

Alessandra La Rocca

Michele Lavenia

Maria Lo Presti, detta Maria Teresa

Alessandro Mellone

Sebastiano Milluzzo

Ileana Muntean

Rosalba Piricò

Concetta Romeo

Patrizia Salemi

Sebastiano Scarso

Domenico Spampinato, detto Mimmo

Gaetano Trapani

Cristina Vinci

Giovanni Santuccio

Davide Aia

Carmelo Scariolo

Samuel Sallemi

Luigi Marletta

Remigio Capodicasa

Insieme

Ylenia Bannó

Lucia Barra

Andrea Boccadifuoco

Lucia Bocchetti, detta Lucilla

Angela Bosco

Concetta Bottaro

Luigi Bottaro

Valentina Campailla

Danilo Carbonaro

Antonio Casciaro

Gaetano Cavarra

Cesare Ciaffaglione

Giovanni Dinatale

Gaetano Favara

Francesco Ficarra

Hubert Fontana

Fabio Foti, detto Alfredo

Carmela Garofalo

Stefania Garro

Diego Giacchi

Luigi Iacono

Angelo Leone

Angelo Maria Micciulla, detto Mich

Antonina Modica, detta Antonella

Emanuele Motta, detto Lele

Salvatore Pugliara

Daniela Rabbito

Elena Romano

Davide Rossitto

Giovanni Rubbera

Ivan Scimonelli

Francesco Vaccaro, detto Ciccio

Laboratorio Civico

Marco Bottaro

Grazia Oliveri, detta Cristina

Marco Barrera

Andrea Saleri

Giorgia Calabrese

Onorato Di Franco

Marinzia Pagliaro

Giada Minisci

Gabriele Piccione

Eleonora Lauretta

Alessandro Perna

Alessio Sangregorio

Giuseppe La Marca

Concettina Spicuglia

Maurizio Moricca

Vitò Greco

Silvia Margherita

Gaetano Luigi Mauro Parisi

Gianluca Isaia

Antonino Di Miceli

Giuseppe Caruso

Dario Russo

Veronica Regoli

Patrizia Busiello

Sebastiano Di Mauro

Angela Andó

Chiara Mazzotta

Roberto Rocco

Siracusa Protagonista con Vinciullo

Alota Fabio

Basile Mauro

Andolina Dario

Benanti Alessandro

Bonfiglio Santa

Campanella Monica

Campisi Umberto

Carrino Mariacristina

Casella Giuseppina, detta Giusy

Cassia Corradina, detta Corry

Conti Alessandro

Di Luciano Sara

Distefano Giovanni

Filingieri Laura

Fronterré Andrea, detto Frontere

Greco Sebastiano

Iacono Valerio

Lanzafame Maria

Li noce Rosaria, detta Sara

Marino Barbara

Moncada Sebastiano

Pane Lucia

Piccitto Barbara

Pugliese Desirre, detta Desy

Rascona Federico

Salerno Vincenzo

Santacroce Salvatore

Savatta Liborio

Spadaro Marco

Testa Luciano

Vinci Concetta, detta Cettina

Vinciullo Maria Adriana, detta Adriana

Le liste a sostegno di Giancarlo Garozzo

A sostegno del candidato sindaco Giancarlo Garozzo:

Fuori Sistema;

Grande Siracusa;

Siamo Siracusa.

ASSESSORI DESIGNATI

Moena Scala, avvocata ed ex presidente del Consiglio comunale di Siracusa con il Movimento cinque stelle

Salvatore Mangiafico, avvocato

Antonello Davì, avvocato

Raffaella Calvo, dipendente dell’Ispettorato del lavoro

Lucia Di Raimondo, imprenditrice

LE LISTE

Fuori Sistema

Alessandro Accolla

Lucia Adamo

Alessandro Bianca

Alessandra Borbone

Mario Bombaci

Cosimo Burti

Mariaelena Caldarella

Vera Corso

Giuseppe Culotti

Giuseppe Daniele

Marco Faranda

Sebastiano Franzella

Maria Alessandra Furnari

Silvana Gambuzza

Vincenzo Gatto

Alessia Giuliana

Desiree Giuliano, detta Desy

Felice Guarnieri

Laura Imbesi

Angelo La Manna

Natale Latina

Gabriele Micali

Cristina Moscuzza

Gaetano Penna

Salvatore Piccione

Tiberio Puglisi

Stefania Vultaggio

Francesco Zappalà, detto Franco, detto Zappulla

Rafael Zammitti

Chiara Catera

Benedetto Brandino

Franco Gianino

Grande Siracusa

Maria Assenza, detta Teresa

Michael Ben Jouira

Daniele Blandini

Alessia Cannata

Raffaella Calvo

Luciano Cavarra

Maurizio Cortese

Tecla Cristina

Domenico Esposito, detto Denis

Salvatore Fava, detto Salvo

Fabio Favara

Meri Ficara, detta Mery

Letizia Fortezza

Katiuscia Gentile

Marco Lega

Jlenia Mauceri

Rosanita Moricca, detta Anita

Gabriele Norcia

Ivan Palestro

Rosaria Paradiso, detta Sara

Maria Perna

Debora Pincio

Marco Rametta

Salvatore Russo

Marco Sammatrice

Jordan Scala

Debora Scarrozza

Carlos Torres

Paolo Zenobio

Josephine Rose Marie Bonomo

Alessandro Esposto, detto Sandro

Isabella Filancieri di Giorgio

SiAmo Siracusa

Moena Scala

Antonino Barca

Francesca Bosco

Giuseppe Bramante

Alessandro Capitani

Giuseppe Capodieci

Anna Casella

Luca Centofanti

Claudio Chiara

Sebastiano Fazzina

Giuseppe Fisicaro

Fabio Giomblanco

Gloria Giommarresi

Francesco Greco

Concetta La Paglia

Filippa Longo

Maria Letizia Longo

Alfio Mammino

Antonio Miceli

Vincenzo Mirmina

Salvatore Neri

Angelo Nifosì

Damiano Palumbo

Angela Pennisi

Fabrizio Presti

Angelo Rotondo

Giuseppe, detto Jesse Samà

Rita Scamporlino

Tiziana Sergi

Giorgia Siringo

Massimo Spada

Vittorino Tranchina

La lista a sostegno di Michele Mangiafico

Una lista a sostegno di Michele Mangiafico: Movimento Civico 4.

ASSESSORI DESIGNATI

Karima Archane

Luisa Ardita

Rosario Basile

Fulvio Caschetto

Omar Giardina

Marco Iannò

Donatella Lo Giudice

Luca Ruaro

Silvia Russoniello, ex consigliera comunale M5s

LA LISTA

Movimento civico 4

Mangiafico Michele nato a Siracusa (SR) il 06/03/1976

Russoniello Silvia nata a Siracusa (SR) il 26/02/1975

Russo Sebastiano nato a Catania (CT) il 25/03/1948

La Bella Barbara nata a Piazza Armerina (EN) il 29/10/1965

Di Tommaso Angelo nato a Siracusa (SR) il 24/12/1981

Aulino Vittoria nata a Siracusa (SR) il 31/07/1976

Blandini Tiziana nata a Siracusa (SR) il 13/07/1979

Castorina Chiara nata a Palermo (PA) il 16/04/1966

Castrogiovanni Fabio nato a Siracusa (SR) il 22/05/1980

D’Andrea Maria nata a Siracusa (SR) il 24/06/1965

Di Fede Anthony nato a Siracusa (SR) il 16/09/1986

Infantino Maria nata a Siracusa (SR) il 24/05/1979

La Runa Michele nato a Catania (CT) il 13/10/1978

Lisi Giuseppa nata a Catania (CT) il 23/08/1959

Menta Giuseppina nata a Siracusa (SR) il 09/11/1975

Miceli Sebastiano nato a Siracusa (SR) il 06/06/1972

Mirmina Federico Corrado nato a Siracusa (SR) il 06/01/1991

Mulè Daniele nato a Siracusa (SR) il 11/04/1984

Palmeri Salvatore nato a Siracusa (SR) il 22/10/1976

Palmieri Lucia nata a Roma (RM) il 31/01/1978

Piazza Giuseppe nato a Siracusa (SR) il 28/06/1976

Raguccia Floreana nata a Siracusa (SR) il 02/03/1975

Reale Vincenzo nato a Siracusa (SR) il 23/07/1989

Restuccia Alberto nato a Siracusa (SR) il 07/10/1971

Ricco Galluzzo Salvatore nato a Siracusa (SR) il 01/07/1974

Romano Domiziano nato a Siracusa (SR) il 09/03/1966

Rosano Umberto nato a Siracusa (SR) il 07/01/1956

Ruaro Luca nato a Siracusa (SR) il 12/01/1973

Sanzaro Michela nata a Siracusa (SR) il 05/12/1966

Sardella Stefano nato a Siracusa (SR) il 06/05/1977

Sirugo Santa nata ad Avola (SR) il 29/09/1970

Sparatore Salvatore nato a Siracusa (SR) il 26/06/1952

Le liste a sostegno di Renata Giunta

Quattro le liste per la candidata sindaco, Renata Giunta:

Renata Giunta Sindaca;

Pd;

Movimento 5 Stelle;

Lealtà e Condivisione.

GLI ASSESSORI DESIGNATi

Diletta Piazzese, legale esperto in Diritto civile e amministrativo

Glenda Raiti, avvocata

Marco Monterosso, dirigente del Partito democratico Siracusa

Carlo Gradenigo, imprenditore e già ex assessore

Giuseppe Mirabella, esperto in materie ambientali

Paolo Ficara (designato vicesindaco), ex parlamentare nazionale del Movimento cinque stelle

LE LISTE

Partito democratico

Massimo Milazzo

Valentina Alicata

Lucia Angelico

Antonio Caliò

Sara Campo

Giovanni Cannata

Domenico Cassia detto Mimmo

Dario Cortese

Fabio Fazzina

Luciana Formica

Giusy Genovesi

Rosaria Giaccone

Emanuela Giuffrida

Angelo Greco

Chandralal Haputantiri Haputhantirige detto Lal

Elena La Braca

Giovanni Lanzafame

Sergio Pillitteri

Santino Romano

Ylenia Rossitto

Vincenzo Ruggieri detto Enzo

Lucia Santoro

Santo Scibilia

Francesco Sgarlata

Maria Ubbriaco detta Mariella

Martina Valente

Sara Zappulla

Movimento cinque stelle

Emmanuele Scuderi

Flavia Sparatore

Chiara Gemma Valenti

Salvatore Vella

Dario Viglianisi

Omar Alfieri

Enza Arangio

Lucia Basile

Dario Bianca

Francesco Burgio

Christian Carciolo

Antonio Cardile

Giovanni Cerenzia

Raffaele Chiaia

Manuela Ciambrone

Alfio Cottone

Stefano Ermellino

Silvia Ficara

Paolo Lanteri

Vincenzo Macario

Elena Magnano

Corrado Magrì

Ella Malerba

Cristina Merlino

Lucia Micciulla

Roberto Mollica

Valeria Nigri

Giorgio Orlando

Roberto Parlatore

Enrico Piazza

Maurizio Rossitto

Carmelo Russo

Lealtà e Condivisione con Verdi e Sinistra

Carlo Gradenigo – Augusta (SR) 17/06/1979

Alessandro Acquaviva – Siracusa 27/03/1973

Antonio Andolfi – Napoli 25/07/1952

Maria Assenza Parisi, detta Tati – Siracusa 08/01/1971

Gaetana Bottaro, detta Tania – Siracusa 23/02/1964

Paolo Bruno – Siracusa 06/02/1956

Lorenza Campanella – Siracusa 28/05/1976

Maria Chiara Casella – Ragusa 20/06/1977

Marcella Cifali – Siracusa 11/07/1972

Simona Cascio – Catania 07/12/1977

Renato Chinigò – Messina 08/11/1962

Immacolata Di Guardo, detta Cetty – Siracusa 05/10/1976

Antonio Ferrara, detto Antonello – Taranto 07/09/1967

Monica Fiumara – Milano 12/06/1975

Aldo Gennaro – Siracusa 04/06/1977

Fabio Gibellino – Catania 31/01/2005

Renata Giordano – Valparaiso Chile 01/10/1955

Corrado V. Giuliano – Siracusa 23/04/1951

Concetta La Leggia – Siracusa 20/10/1973

Luigi Lega – Vittoria (RG) 15/05/1956

Damiano Marchisio – Siracusa 15/02/1987

Alessandra Menta – Siracusa 16/12/1987

Giuseppina Nanè – Siracusa 26/10/1966

Antonio Paguni – Siracusa 29/06/1952

Vincenzo Pennone, detto Enzo – Siracusa 04/11/1949

Luca Piccione – Siracusa 28/08/1967

Giovanni Romano – Siracusa 05/11/1953

Salvatore Signorelli, detto Salvo – Ragusa 11/09/1982

Silvana Sindona – Siracusa 09/04/1955

Alessandra Trigilia – Siracusa 22/11/1958

Paolo Tuttoilmondo – Siracusa 26/02/1972

Il 32esimo nominativo è saltato per questioni formali.

Renata Giunta Sindaca

Renata Giunta

Gianvincenzo Favacchio

Concetta Malfitano

Cristiano Celesia

Maria Caltabiano

Giuseppe Finocchiaro

Cettina Bongiovanni

Erika Sacco

Maurizio Cappuccio

Giovanni Vivinetto

Renata Piazza

Luciano Veneziano

Mariolina Lo Bello

Martina Aiardo

Antonio De Geronimo

Liliana Bosone

Elisa Arana

Marina Massaro

Sara Raccosta

Marilia Di Giovanni

Corrado Carrubba

Vadim Tarasevich

Francesca Cannarella

Giuseppe Patti

Salvatore Chilardi

Le lista a sostegno di Roberto Trigilio

Due le liste a sostegno di Roberto Trigilio:

Sud chiama nord;

Trigilio Sindaco Sicilia Vera.

ASSESSORI DESIGNATI

Gianluca Belviso, nato a Poggio Rusco (Mn), 20/05/1959

Aurelio Carili, nato a Buscemi (Sr), 20/03/1941

Giuseppe Garro, nato a Monterotondo (Rm), 11/01/1963

Corrado Gennuso, nato a Gattinara (Vc), 08/10/1973

Concetta Gurrieri, nato a Siracusa, 06/10/1962

LE LISTE

Sud chiama Nord De Luca

Trigilio Roberto – Siracusa, 27/02/1967

Cafiso Gian Paolo – Koblenz (Germania), 08/09/1980

Caldarella Asia – Siracusa, 22/09/1997

Costanzo Sebastiana, detta Nuccia Sole – Modica (Rg), 26/10/1972

Cucchiara Lorenza, detta Elena – Chivasso (To), 02/09/1967

De Caro Daniele – Siracusa, 10/05/1982

De Filicaia Daniela – Siracusa, 28/03/1981

Di Natale Alessia, detta Barbagallo – Siracusa, 08/08/1981

Ellul Lucia, detta Lucy – Siracusa, 15/11/1972

Fiore Matteo – Siracusa, 30/09/1975

Foti Sonia – Catania, 3/11/1975

Garro Veronica – Siracusa, 09/04/1987

Genovese Aurora – Siracusa, 27/02/2001

Germano Massimiliano – Siracusa, il 30/10/1968

Gionfriddo Fabio – Siracusa, 22/02/1986

Liuzzo Patrizia, detta Mazzone – Voghera (Pv), 25/08/1958

Magliocco Angelo – Siracusa, 22.09.1986

Mangiafico Sebastiano, detto Seby – Siracusa, 29/09/1974

Manni Ettore – Siracusa, 11/02/1957

Mauceri Epifanio, detto Epi – Zurigo (Ch), 14/07/1965

Maugeri Luca – Catania, 05/08/1987

Nicastro Daniele – Siracusa, 03/04/2000

Noto Concetta – Siracusa il 28/02/1983

Pastore Antonino, detto Tony – Siracusa, 02/11/1992

Rubino Rossana Maria – Siracusa, 12/03/1992

Santorino Paola – Siracusa, 20/03/1966

Siringo Francesca – Siracusa, 28/08/1976

Soncini Giuseppe – Scicli (Rg) 13/11/1979

Trombino Luigi – Siracusa, 28/10/1967

Tuccio Cinzia – Siracusa, 15/02/1978

Vadalà Giovanni – Siracusa, 01/01/1971

Veneziano Jlenia, detta Ilenia – Siracusa, 17/04/1981

Le liste a sostegno di Edy Bandiera

Edy Bandiera ha con sé tre liste:

Udc;

Salviamo Siracusa;

Lista con Edy Sindaco.

LE LISTE

Siracusa al Futuro

Bianca Giuseppe, detto Joe – Siracusa, 02/04/1956

Portella Giovanna, detta Marino – Porto Empedocle (Ag), 20/02/1938

Formica Gaetana – Giarre (Ct), 10/11/1944

Formica Rosetta – Giarre (Ct), 05/04/1950

Di Rosolini Giancarlo – Siracusa, 18/12/1975

Rabbito Clara – Siracusa, 11/12/1947

Gibilisco Ottavio – Siracusa, 05/04/1961

Carmela Capizzi, detta Carmen – Neurkirschen (Ee), 16/06/1969

Costa Alessandro – Siracusa, 12/05/1975

Dell’Aquila Giuseppe – Siracusa, 14/07/1976

De Luca Maria, detta Stefania – Siracusa, 28/03/1965

Campisi Antonina – Avola (Sr), 19/03/1962

Portella Lucia – Siracusa, 02/01/1945

Perricone Natale – Catania, 06/02/1938

Portella Gerlanda – Siracusa, 28/11/1942

Giurdanella Daniele – Siracusa, 02/01/1974

Franza Annalisa – Siracusa, 18/10/1975

Carnevale Carmelo – Siracusa, 19/09/1961

Giudice Loredana – Siracusa, 08/02/1963

Catalano Giovanni – Siracusa, 17/07/1956

Perla Carmela – Siracusa, 07/11/1962

Rametta Lucia – Siracusa, 02/04/1951

Ficarri Giuseppe – Siracusa, 10/02/1941

Drago Angela – Siracusa, 17/10/1955

Cantaro Giuseppe – Augusta (Sr), 06/05/1990

Edy Bandiera sindaco

Aloisi Rosario – Siracusa, 09/11/1975

Angeloni Danilo – Siracusa, 27/07/1981

Bandiera Tiziana – Siracusa, 30/10/1982

Bosco Daniele – Siracusa, 19/10/1974

Camelia Andrea – Siracusa, 12/11/1992

Campisi Isabella – Siracusa, 22/09/1973

Candelari Francesco – Augusta (Sr), 19/08/1971

Carnazzo Giuseppe – Zurigo (Ee), 10/05/1964

Cassone Carmelo – Siracusa, 27/06/1979

D’Ignoti Parenti Alessandro, detto Sandro – Siracusa, 15/07/1966

Dugo Salvatore – Siracusa, 13/10/1982

Francica Nava Alberto – Catania, 07/04/1998

Garro Nadia – Siracusa, 17/05/1978

Giacchi Rosario – Siracusa, 03/08/1977

Incremona Giuseppe, detto Peppe – Monterosso Almo (Rg), 05/11/1958

La Fauci Fiorella – Siracusa, 10/07/1973

La Runa Maria – Siracusa, 21/02/1959

Liberti Rita – Siracusa, 30/04/1974

Maltese Piero – Siracusa, 23/06/1973

Marsilla Carmelina, detta Carmen e Masilla – Siracusa, 07/04/1975

Matarrese Stefania – Venezia, 01/05/1987

Melfi Matteo, detto Menfi – Siracusa, 12/06/1985

Minniti Simona – Siracusa, 09/12/1986

Paparo Sergio – Paternò (Ct), 18/10/1970

Piccione Giuseppe, detto Peppe – Siracusa 15/05/1978

Riscica Francesco – Siracusa, 07/10/1995

Sabini Valentina – Siracusa, 14/02/1975

Santoro Alberto – Messina, 05/05/1977

Salerno Alessia – Siracusa, 08/07/1978

Schiavone Giovanni, detto Luca – Siracusa, 14/01/1979

Seguino Giorgia – Siracusa, 21/11/2001

Sorano Francesco, detto Franco – Siracusa 08/03/1967

Unione di Centro

Chimirri Pierluigi, detto Pigi – Siracusa, 20/11/1959

Aglianò Morena – Siracusa, 09/04/1970

Annino Francesco, detto Franco – Siracusa, 16/09/1971

Annino Maria – Siracusa, 08/04/1981

Baglieri Massimo – Siracusa, 11/09/1967

Blanco Giovanni – Siracusa, 17/03/1968

Caruso Rosario, detto Peppe – Pavia, 17/04/1973

Cassia Emanuele – Siracusa, 02/09/1959

Catalano Caterina, detta Katia – Siracusa, 03/09/1958

Catinello Salvatore – Siracusa, 27/02/1961

Costa Roberto – Floridia (Sr), 16/05/1960

Cricchio Lucia, detta Asia – Palermo, 17/11/1981

Cucè Gianna Paola – Werribee (Australia), 25/10/1965

Davì Sebastiano – Siracusa, 20/01/1959

Fazzina Francesco – Siracusa, 06/10/1979

Gara Bruno – Siracusa, 22/10/1962

La Rosa Nunzialba, detta Alba – Siracusa, 20/06/1962

Miraglia Sebastiano – Siracusa, 02/06/1996

Longo Laura Domenica – Catania, 14/05/1984

Novara Luca – Siracusa, 22/10/1966

Panioto Giuseppe – Siracusa, 18/02/1964

Pieri Giuliana – Augusta (Sr), 14/12/1992

Pugliese Cristina – Siracusa, 18/10/1978

Salerno Giuseppe – Siracusa, 03/07/1973

Salerno Marcello – Siracusa, 16/01/1960

Sanna Andrea – Siracusa, 06/08/1983

Sapienza Ercole – Siracusa, 05/11/1959

Sipala Luca – Torino, 09/05/1967

Stante Luca – Augusta (Sr), 12/11/1971

Tomasello Beatrice – Catania, 14/10/1984

Vassallo Giorgia – Siracusa, 28/01/1980

Vetrano Rosa, detta Rosamaria – Modica (Rg), 26/03/1971

La lista a sostegno di Mouddih Abdelaaziz

Per Abdelaaziz Mouddih, detto ‘Aziz’, la lista Vespri Siciliani.

ASSESSORI DESIGNATI

Giuseppe Giganti

Letizia Catania

Marco Romano

Carlo Parini

Angelo Listo.

LA LISTA Vespri Siracusani

Abdelaaziz Mouddih, detto Aziz

Luciano Aprile

Mattea Città

Sharon Bellio

Bassem Sta,

Michelangelo Carcò

Alessio Iacono

Andrea Filippo Vincenzo Giganti

Rita Di Luciano

Eugenio De Carolis

Leandra Covata

Milena Zannelli

Letizia Catania

Erika Barresi

Paolo Garipoli

Vincenzo Cannata

Antonio Roccaro

Silvana Violante

Fabrizio Aricò

Salvatore Scibilia

Giuseppe Lanteri

Djamila Zerrouki.

Quali sono i comuni al voto in provincia di Siracusa, i candidati e le liste

Elezioni in provincia di Siracusa, i nomi dei candidati a Priolo Gargallo

Prova a riprendersi il suo posto l’ex sindaco, Pippo Gianni, che lo scorso gennaio si era dimesso, dopo la sospensione per l’accusa di tentata concussione che lo aveva portato agli arresti domiciliari.

Per sfidarlo è scesa in campo Michela Grasso, insegnante che non ha mai avuto incarichi politici ma ha un importante precedente in famiglia: è, infatti, moglie di Antonello Rizza. L’ex sindaco che, nel 2017, era stato arrestato ed era finito ai domiciliari per turbativa degli appalti, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. Accuse dalle quali, alla fine, è stato assolto. Condannato, invece, per alcuni episodi di voto di scambio e due episodi di abuso d’ufficio nel processo scaturito dall’operazione Qualunquemente.

In corsa ci sono anche l’ex deputato regionale del Movimento cinque stelle Giorgio Pasqua e Alessandro Biamonte che è stato presidente del Consiglio comunale nel corso della sindacatura Gianni.

Le liste a sostegno di Pippo Gianni.

SiAmo Priolo

Lista Candidati

Aliffi Concetto detto MARCO

Angelino Marco

Blanco Mario

Campione Salvatore detto LUCA

Cavarra Antonino detto NINO

Comito Rossella

De Luca Simone

Di Mauro Massimiliano detto Massimo

Giarratana Diego

Mannisi Manuela

Margagliotti Antonino detto Tonino

Musumeci Mariangela

Romano Gaetano detto Tanino

Scuotto Generosa detta Jenny

Christian Bosco

Stefano Castrogiovanni

Giuseppina Romano.

La lista a sostegno del candidato sindaco Giorgio Pasqua è Un’altra Priolo.

La lista dei candidati.

RITA BOSCO

BLANDIZI ELISA

CARTA MONICA

CONSTANZO PAOLO

FANTINI SEBASTIANO DETTO SEBY

DESI PAOLA

FAZZINA CARMELO

FIGURA GIOVANNI

MIGNOSA GIOVANNI

MONTALTO RITA

MUSCATELLO ANGELO

PULVIRENTI ROSARIO

SGROI GIUSEPPE

SGROI LUCIA

VIGOROSI RODOLFO DETTO RUDY

Assessori indicati da Giorgio Pasqua:

Fantini Sebastiano

Carta Monica

Pulvirenti Rosario.

Identità Priolese, lista a sostegno del candidato sindaco Alessandro Biamonte:

Leandra Romano

Carmela Sgroi

Deianira Munda

Sabrina Cartelli

Giusy Valenti

Mario La Rosa

Emanuele Pinnisi

Paolo Lombardo

Rudy Busana

Michele Fodde

Emanuele Vaccaro

Angelo La Posata

Massimo Giannetto

Luca Maccarrone

Sebastiano Boscarino

Patrizia Arangio

Assessori indicati:

Alessandro vutera cuda

Vincenzo cappadonna

Alessia brischetto

La Scelta Giusta lista a sostegno del candidato sindaco Michela Grasso:

Yuri Buonafede

Barbara Campione

Giorgia Carpinteri

Pietro Carucci

Alfio Di Mauro

Roberta Gitani

Flavia Iannì

Rosalia La Duca detta Lia

Gianluca Limer detto Luca Limeri

Paolo Marotta

Antonio Motta

Alberto Oliveri

Elisa Pastore

Désirée Pistritto

Alessandro Stella

Vincenzo Tarascio.

I candidati a Portopalo

E’ sfida a tre nel comune più a sud di Italia per la fascia tricolore: Loredana Baldo, Ferdinando Mirarchi e Rachele Rocca – in esclusivo ordine alfabetico – uno di questi tre succederà a Gaetano Montoneri, sindaco uscente che ha preferito non ricandidarsi per un possibile secondo mandato.

Loredana Baldo ci riprova: era stata candidata nel 2018 arrivando terza, dietro proprio a Gaetano Montoneri e Ferdinando Mirarchi. Totalizzò il 24,30% delle preferenze, con 604 voti. Sostenuta dalla lista Viva Portopalo, ha già ricevuto l’appoggio del deputato regionale Riccardo Gennuso. Questi i candidati al consiglio comunale: Corrado Campisi, Antonio Cannarella, Giuseppe Caruso, Rita Caruso, Giorgio Chiaramida, Nadia Forestieri, Corrado Furnò, Giovanni Nardone, Delia Scala, Mary Lupo, Erica Parisi ed Emanuele Scala. I due assessori designati, invece, sono Giuseppe Avveduto e Vincenza Scala.

Ci riprova anche Ferdinando Mirarchi: ha vinto nel 2014 ma non riuscì a completare i 5 anni venendo sfiduciato. Nel 2018 arrivò secondo con 861 preferenze (Montoneri ne totalizzò 886). Adesso ci riprova con la lista Per Portopalo, con lui il senatore Nicita e il deputato regionale Tiziano Spada. Questi i candidati a sostegno della sua candidatura: Corrado Nastasi, Veronica Quattrocchi, Giuseppe Rizza, Corrado Amore, Giovanni Chiavaro, Giovanni Gambuzza, Sebastiano Luciano, Rossella Micieli, Salvatore Montalto, Marcello Campisi, Corrado Amore, Evelina Burgaretta.

Prima volta, invece, per Rachele Rocca, sostenuta dal movimento Insieme Portopalo e che ha già ricevuto l’appoggio del deputato regionale Carlo Auteri. Consigliere comunale uscente, prima di maggioranza poi di opposizione, con lei anche l’ex assessore Corrado Lentinello. Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale: Corrado Lentinello, Vincenzo Pitino, Sandra Scala, Francy Messina, Melania Zitelli, Melita Vella, Jacopo Burgaretta, Angelo Cannarella, Salvatore Midolo, M.Assunta Scala, Antonella Schifitto, Cintia Peluso

I candidati a Buscemi

Corsa a tre a Buscemi per la fascia da sindaco: all’uscente Rossella La Pira si contrappongono Michele Carbè e Benedetto Giannotta.

Al momento si stanno definendo le liste ma già alcune sono arrivate all’ufficio comunale elettorale. Si vota il 28 e il 29 maggio, unico turno considerando che Buscemi è un comune sotto i 15mila residenti.

“Insieme per Buscemi” è il movimento del sindaco uscente: Rossella La Pira cerca il bis dopo aver vinto con il 51,84% nel 2018 contro lo sfidante Sebastiano Carbè (il distacco fu di 17 voti). Dovrà vedersela con Michele Carbè, che nipote dell’ex sindaco Carbè, sostenuto dalla lista “Buscemi riparte”.

Il terzo iscritto alla corsa è Benedetto Giannotta, che correrà con la Fiamma Tricolore. La candidatura di quest’ultimo è stata una sorpresa.

I candidati a Buccheri

Nel Comune di Buccheri, ci sarà una sola lista a correre per le prossime elezioni amministrative del 28 e 29 Maggio.

La lista, RipartiAmo Buccheri, è quella collegata alla candidatura del Sindaco uscente Alessandro Caiazzo, che si presenta ai suoi concittadini per il terzo mandato consecutivo.

Questi i candidati al Consiglio Comunale:

Gianni Garfi;

Paolo Vinci;

Francesco DAngelo;

Mattia Inganne;

Francesca Costantino;

Giusy Zappulla;

Aaron Salamone;

Anna Formica;

Fabrizio Mazzone;

Franca Cefalù.

Gli assessori designati sono:Antonino Trigila e Marinella Mazzone.

I candidati a Palazzolo Acreide

Come nel 2018, ma con meno sfidanti iscritti alla corsa: l’uscente Salvo Gallo per difendere la fascia tricolore se la dovrà vedere con uno degli sfidanti sconfitti nel 2019, Francesco Magro.

Gallo corre con la lista Fare Gallo Sindaco. Questi i candidati al consiglio: Salvo Morelli, Luca Bongiovanni, Giuseppe Lombardo, Sebastiano Lamesa, Paola Gallo, Nadia Spada, Enzo Nieli, Laura Giompaolo, Salvatore Monaco, Pietro Spada, Salvo Belluardo, Donatella Valvo.

Magro, invece, corre con la lista Obiettivo Comune. Questi i candidati al consiglio comunale: Anna Rita Barresi, Mattia Campailla, Aldo Fava, Sebastiano Giordano, Marina Guglielmino, Pinella Guglielmino, Claudia Marabita, Giuseppe Infantino, Sebastiano Infantino, Anna Maria Messina, Francesco Tinè, Lara Torre.

I candidati a Carlentini

La sfida per le elezioni amministrative del 28 e 29 maggio, sarà tra il sindaco uscente Giuseppe Stefio e il candidato Giovanni Condorelli.

Stefio si ripresenta con una coalizione di centrosinistra sostenuto da 6 liste: Ancora insieme lista del Sindaco, PD, M5S, Grande Carlentini, Sud Chiama Nord, Sicilia Vera. Gli assessori designati sono: Sandra Piccolo, Salvatore Ruta e Vincenzo Scamporlino

Giovanni Condorelli si presenta con una coalizione di Centrodestra supportato da 5 liste: Davvero & Sempre, Condorelli Sindaco, Fratelli d’Italia, Rinascita di Carlentini, Carlentini al Centro. Gli assessori designati sono: Giuseppe Nicastro, Angelo Ferraro, Luciano Nocita, Patrizia Floridia.

Liste collegate a Giuseppe Stefio

Ancora Insieme Lista del sindaco:

Silvana Andronaco

Giuseppe, detto Pino,Carnazzo

Angioletta Ciavola

Rosario, detto Saro, Circo

Alfio Danna

Maria Concetta Fava

Daniela Fuccio

Emanuela Giavatto

Sebastiano Antonio, detto Nuccio, Gibilisco

Federica La Ferla

Salvatore Mangiameli

Sebastiana Marino

Maria Pia Modica

Pietro Paolo, detto Piero, Risuglia

Caterina Rubino

Alfio Spina

Partito Democratico:

Salvatore detto Salvo Genovese

Salvatore, detto Salvo La Rosa

Nunziatina Regolo

Sebastiano Franco

Chiara Bonfiglio

Cirino, detto Rino, Briganti

Sabrina Brogna

Angelo Campagna

Valeria Catana

Alessandro Gorbino

Serafina, detta Nuccia,Prumeri

Michele Ruma

Salvatore, detto Turi, Ruta

Valeria Salanitro

Leila Seguenzia

Agnese Spataro

M5S:

Paolo Nigro

Sandra Lucia Piccolo

Loredana Sanzaro

Paolo Vacanti

Antonino Inserra

Pinuccia Fichera

Antonino Fisicaro

Ambra Maria Rita Zarbano

Livio Colnaghi

Anna Maria Barraco

Renato Furnò

Salvatore Randazzo

Rosario Andrea Urrata

Vincenzo Oddo

Federica Risuglia

Carmela Tagliaverga

Sud Chiama Nord:

Marco Bertoni

Manuele Cicero

Sharon Di Giorgio

Fabio Di Mauro

Anna Lucia, detta Annalucy, Fonte

Dorina Giunta

Rossella Longo

Roberto Mandolfo

Giulia Mangiameli

Marco Piccolo

Salvatore Ruggieri

Vincenzo, detto Enzo, Scamporlino

Giordana Scarnà

Sara Scolari

Alfio Zarbano

Gabriella Nanfitò

Grande Carlentini:

Giuseppe Beninato

Filadelfo Bosco

Rita Brancato

Lorena Brunno

Marika Centamore

Rosario Crisci

Angelo Maenza

Carmelo Mangiameli

Sebastiano Nardo

Elena Pisano

Tiziana Russo

Gaetana, detta Tania, Scarcina

Francesco Turco

Laura Vacirca

Antonino Vecchio

Tiziana Vinci

Sicilia Vera:

Giuseppe Catania

Carmelo Luca Cicero

Alfio Andrea Di Pietro

Rosanna Guercio

Carmelo Maci

Diego Parisi

Vincenzo Rubino

Fabrizio Vecchio

Amedeo Zarbano

Francesco Giglitto

Fabiola Longo

Eliana Scaravilli

Concetta Rita Franco

Tina Castro

Liste collegate a Giovanni Condorelli

Davvero & Sempre:

Sebastiano detto Nuccio Calabrò

Graziella Ciavola

Sandra Di Domenico

Valeria Fonte

Amal Hassar

Nunzio Mangiameli

Gaetano Rezoagli

Luigi Toscano

Giordana Maria Sicura

Carlo Scolari

Luciana Turco

Franco Vella

Rossella Mugno

Giuliana Garrotto

Francesco Napolitano

Vincenzo Musco

Condorelli Sindaco:

Giovanni Antonino Condorelli

Antonella Garrotto

Giovanni, detto Gianni, Cicero

Alfredo Pezzino

Concetta Di Marco

Giovanni Martinelli

Michael Alex Di Salvo

Maria Enza Cimino

Carmela Menta

Esther Naomi Mangiameli

Francesco Di Mauro

Lucia, detta Lucy, Gibilisco

Ludovica Amenta

Manuela Commendatore

Alfredo Militti

Sebastiano, detto Nello, Guercio

Fratelli d’Italia:

Samuele Arisco

Alexia Castiglia

Federica Crisci

Sebastiano, detto Seby, Rossello

Antonello Mercurio Mallaci

Ignazio Giannì

Francesco Sparagnino

Chiara Iapichello

Brenda Parisi

Giovanni Gagliardi

Cristina Mangiagli

Claudia Urrata

Marika Virgillito

Giovanni Tanchella

Luana Lorito

Gabriele Aletta

Rinascita di Carlentini

Alfredo Londra

Giada Breci

Giada Casaccio

Fabrizio Catania

Tiziana Coffa

Giuseppe Demma

Santo Di Carro

Daniele Rosa Gaeta

Hilary Graziano

Salvatore Innao

Salvatore Ippolito

Hiram Marsilii

Rosalba Martines

Biagio Pagone

Maria Iosefa Pepe

Maria Rosa Ripa

Carlentini al centro

Angelo Ferraro

Marco Barretta

Carmelo Consoli

Francesca De Luca

Tiziana Di Benedetto

Armando Esposito

Lucia Ferla

Vincenzo Ferrante

Paolo Fisicaro

Maria Grazia Gatto

Sebastiano Marino

Damiana Maugeri

Elena Piazza

Claudio Quaranta

Gioele Raudino

Selene Vinci

I candidati a Francofonte

A sfidare il sindaco uscente Daniele Lentini, sarà soltanto l’avvocato Valentina La Rocca.

Entrambi si presentano con il sostegno di una lista ciascuno.

Daniele Lentini sarà rappresentato dalla lista Francofonte nel cuore; Valentina La Rocca da Francofonte Futura.

Francofonte nel cuore: