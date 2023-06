Siracusa al ballottaggio, Francesco Italia pronto al secondo mandato: i risultati in diretta

Occhi puntati su Siracusa, ecco i risultati del ballottaggio in diretta e i dati sull'affluenza.

Elezioni comunali 2023, ecco i risultati dello spoglio a Siracusa dopo il ballottaggio tenutosi nelle giornate di domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Ballottaggio Siracusa 2023: affluenza, spoglio, risultati

Ore 16.55: “Abbiamo proposto un’alternativa alla città, la città ha scelto diversamente”. Dispiaciuto, ma sereno e contento del lavoro svolto il candidato sconfitto, Ferdinando Messina.

Ore 16.45: Francesco Italia è il nuovo sindaco di Siracusa. Ormai, anche a scrutinio non concluso, il risultato è praticamente ufficiale. Il primo cittadino uscente si mantiene in vantaggio sull’avversario con il 56% dei voti e procede dritto verso il secondo mandato.

Ore 16.15: Procede velocemente lo scrutinio nel capoluogo aretuseo. Rimane in vantaggio Francesco Italia, con una percentuale di voti intorno al 55-56%.

Ore 16.04: Dato affluenza: 39.571 votanti a Siracusa (38,74%). Affluenza in calo del -16,10% rispetto alle amministrative del 28/29 maggio 2023.

Ore 15.50: Venti le sezioni scrutinate. Italia mantiene il vantaggio con il 56% circa dei voti.

Ore 15.28: Si “accorcia” la distanza tra Italia e Messina. Il sindaco uscente si attesta, al momento, poco sopra il 50%. I risultati sono, naturalmente, parziali.

Ore 15.20: Al momento risulta in vantaggio il sindaco uscente Francesco Italia, con una percentuale di voti vicina al 60%. Si tratta comunque dei dati delle prime due sezioni (su 123), di conseguenza ancora parziali.

Ore 15: Inizia lo spoglio. Ancora da definire il dato sull’affluenza: alle ore 23 dell’11 giugno (ultimo dato definitivo disponibile, riportato dalla Regione Siciliana), avevano votato 29.916 persone dei 102.147 elettori chiamati nuovamente alle urne (29,29%).

Elezioni comunali 2023 in Sicilia, gli altri Comuni tornati al voto

Siracusa è l’unico dei quattro capoluoghi di provincia chiamati al voto in occasione delle elezioni amministrative 2023 (Siracusa, Catania, Trapani e Ragusa) che non ha eletto il proprio sindaco alla prima tornata elettorale e che, quindi, ha dovuto attendere il ballottaggio.

Ci sono, però, altre città siciliane al ballottaggio: si tratta di Acireale e Aci Sant’Antonio in provincia di Catania e di Piazza Armerina in provincia di Enna. A Siracusa si sfidano Ferdinando Messina, appoggiato dal Centrodestra, e il sindaco uscente Francesco Italia (di Azione). I due hanno ottenuto rispettivamente il 32,22% e il 23,89% delle preferenze al primo turno. Sono 3 le liste dei candidati sconfitti che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% e che quindi entreranno nella nuova Amministrazione aretusea: “Fuori Sistema per Siracusa”, lista di Garozzo Sindaco, il PD a sostegno di Renata Giunta e la lista civica Edy Bandera Sindaco.

Immagine di repertorio