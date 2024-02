Follia a Palermo: vigili del fuoco presi a sassate da ragazzini

Durante due interventi a Palermo, alcuni vigili del fuoco sono stati presi a sassate da gruppi di ragazzini

Alcuni vigili del fuoco, intervenuti per spegnere fiamme di rifiuti in via fratelli Cianciolo a Palermo, sono stati presi a sassate da un gruppo di ragazzini. Il folle episodio è avvenuto nei pressi della Cala, a due passi dalla fonderia Oretea.

Non è l’unico episodio



Una sassaiola si è verificata infatti anche in via Deodato, dove i pompieri erano intenti a domare le fiamme per un incendio appiccato sopra il tetto della scuola.

