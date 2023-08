Giovanni ed Eleonora, i fidanzati morti sulla Statale 626: lutto per i funerali

Bagheria pronta all'ultimo saluto ai due giovani fidanzati deceduti dopo un terribile incidente: annullata festa di San Giuseppe.

Si svolgeranno sabato 5 agosto i funerali di Giovanni Fossile ed Eleonora Modica, i giovani fidanzati che lo scorso 31 luglio hanno perso la vita nel tragico incidente sulla Statale 626 Caltanissetta-Gela, nei pressi del viadotto Capodarso.

Per Bagheria, città d’origine di una delle vittime (Fossile), sarà un momento di lutto. L’Amministrazione, quindi, ha deciso di annullare la festa di San Giuseppe prevista nei prossimi giorni. La Sicilia intera, nel frattempo, piange la scomparsa di tre giovani: oltre ai fidanzati Giuseppe ed Eleonora, infatti, è morta anche la 36enne Arianna Ceccatelli.

Nella nota del Comune di Bagheria si legge che, in occasione delle esequie (che si svolgeranno alle 11.30 di sabato 5 agosto), “L’Amministrazione comunale ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma nella giornata di sabato 5 agosto, in segno di lutto“.

L’amministrazione comunale, con il sindaco Filippo Maria Tripoli, ha rinnovato le condoglianze alle famiglie. Il primo cittadino sarà presente alle esequie. “Gli eventi legati alla festa di San Giuseppe saranno riprogrammati e comunicate nelle prossime ore le date di svolgimento”, si legge nella nota divulgata sui canali istituzionali del Comune di Bagheria.

