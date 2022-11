Il dramma di Alessandro Haber: “Sono su una sedia a rotelle da 8 mesi”

Sto provando a riprendermi, guardo il mondo a mezz'altezza...", scherza il 75enne attore bolognese che ha recitato al cinema e teatro

“Sto facendo terapie per una operazione che non è andata bene, poi ne ho fatta un’altra. Sto provando a riprendermi, guardo il mondo a mezz’altezza…”. L’attore bolognese Alessandro Haber da otto mesi è costretto su una sedia a rotelle.

“Lavoro, provo in teatro, vado ai concerti ma non è facile. Non sono autonomo“, ha detto Haber, 75 anni, al quotidiano Libero. Haber è sposato con l’attrice romana Antonella Bavaro, da cui ha avuto una figlia. Il primo ruolo nel 1967 nel film di Marco Bellocchio “La Cina è vicina”. Noto il suo ruolo nel cult di Pupi Avati “Regalo di Natale”.

Haber ha recitato anche in film comici come “Fantozzi” e “Amici miei, Atto II”. Lunga anche la sua carriera nel mondo del teatro. Note le sue performance in Orgia di Pier Paolo Pasolini, Woyzeck di Georg Büchner, Arlecchino, Ugo di Carla Vistarini, Scacco pazzo e L’avaro di Molière.