“Il Porto di Ognina resti un bene di tutti”

L’ipotesi “privatizzazione” della storica area scuote il Consiglio comunale. Al QdS intervengono i presidenti del Senato cittadino, Sebi Anastasi, e della Commissione Urbanistica, Manfredi Zammataro

CATANIA – Il direttore dell’Urbanistica sarà in commissione consiliare la settimana prossima per parlare della riqualificazione del porto di Ognina. Sul quale, a quanto pare, pende un progetto di finanza che, però, nessuno o quasi conosce. Ma che preoccupa non solo il Comitato spontaneo “Gli amici del porticciolo di Ognina”, ma anche la politica – sulla vicenda è stata depositata una interrogazione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi – e la società civile, con l’intervento di Cittainsieme a salvaguardia dell’area.

Per questo, il presidente Manfredi Zammataro ha già dato mandato agli uffici per invitare Biagio Bisignani in Commissione per illustrare la questione. È lo stesso consigliere comunale a dirlo. “Già prima delle festività natalizie, abbiamo deciso di trattare questo argomento proprio per approfondire le questioni sollevate dal Comitato – spiega il presidente -. Vogliamo approfondire e abbiamo convocato il direttore urbanistica Biagio Bisignani per la prossima settimana in commissione proprio per farci illustrare lo stato dell’arte e i lavori di riqualificazione del porticciolo. Occorre verificare cosa contengono le carte – prosegue – e capire che tipo di progetto si voglia portare avanti”.

Zammataro evidenzia l’importanza dei luoghi, riportati dal Verga nei Malavoglia, sia dal punto di vista storico che da quello urbanistico. E la necessità, dunque, che il porticciolo sia tutelato. “E’ una parte della nostra città dalla grande valenza storica e culturale – dice ancora Zammataro – e che uno dei pochi affacci sul mare. È giusto riqualificarlo ma deve restare fruibile a tutti”.

Il consigliere sottolinea poi come la materia Urbanistica sia di esclusiva pertinenza del consiglio comunale. “È chiaro – prosegue – che sul suo futuro dell’area dovrà essere interpellata la commissione urbanistica, anche perché conclude troppo spesso si dimentica che la materia urbanistica è di esclusiva competenza del Consiglio comunale”.

Un aspetto sottolineato anche dal presidente del senato cittadino, Sebi Anastasi. “Non è la prima volta che succede – tuona Anastasi -. Ho fatto parte, per quattro anni, della Commissione urbanistica e, purtroppo, ci siamo trovati spesso ad apprendere determinate notizie dalla stampa. La riqualificazione del porto di Ognina deve destare la massima attenzione”, aggiunge il presidente ricordando come il Consiglio si sia espresso con l’approvazione delle linee guida del Piano urbanistico sulla necessità di ripensare gli affacci sul mare.

“Ho partecipato all’approvazione delle linee guida – continua – e, noi di Grande Catania abbiamo presentato un emendamento proprio sulla portualità. Documento corposo che poi è stato fatto proprio dell’amministrazione comunale. L’idea dominante è di rendere la città vivibile, ecosostenibile e non cementificare. La legge è cambiata ma l’indirizzo politico dato dal Consiglio comuanale è stato molto chiaro”.

“Mi rendo conto che bisogna creare sviluppo e coinvolgere i privati – conclude – ma nulla deve prevalere sull’interesse pubblico, e sono sicuro che non accadrà. Il consiglio in ogni caso vigilerà”.