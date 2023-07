Incendi: Coldiretti, subito ristori a produttori colpiti da ordinanza Palermo

Occorre prevedere subito ristori per gli agricoltori e gli allevatori danneggiati incolpevolmente dall'ordinanza.

È quanto chiede Coldiretti Sicilia con riferimento al provvedimento antidiossina firmato dal sindaco di Palermo che riguarda l'area di 4 km dove l'Arpa ha riscontrato la presenza dell'inquinante ambientale prodotto dall'incendio nella discarica di Bellolampo dei giorni scorsi.

Gli incendi di in tutta l’Isola – sottolinea ancora Coldiretti Sicilia – hanno danneggiato aziende agricole, distrutto migliaia di ettari di bosco, ridotto in cenere chilometri di macchia mediterranea per questo bisogna subito attivare ogni forma di risarcimento che possa far continuare a lavorare gli agricoltori.