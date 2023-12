Incendio in un appartamento a Palermo, soccorsi i residenti

Per cause ancora da chiarire, il rogo ha interessato una abitazione al quarto piano dello stabile in corso Calatafimi

Vigili del fuoco per domare un incendio divampato in un appartamento in corso Calatafimi, a Palermo. Per cause ancora da chiarire, il rogo ha interessato una abitazione al quarto piano dello stabile.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute le squadre dei pompieri che hanno messo in salvo i residenti dell’appartamento e avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Indagini in corso per accertare la causa che ha scatenato l’incendio.