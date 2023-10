Perde il controllo della Fiat 500 e si ribalta, la siciliana Alessandra Tortomasi muore a Roma

Giornata tragica alle porte di Roma, dove è morta la siciliana Alessandra Tortomasi. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari.

Un’insegnante 41enne originaria della provincia di Catania, Alessandra Tortomasi, è morta in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio a Lanuvio, nella zona dei Castelli Romani, a Roma.

L’incidente e la morte

La donna, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe perso il controllo della Fiat 500 che stava guidando. Il mezzo, successivamente, si sarebbe ribaltato e l’insegnante sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi e, pertanto, si è rivelato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per provvedere al suo trasferimento in ospedale. La paziente è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale “San Camillo”, dove poi sarebbe morta poco dopo.

Indagini in corso

Sul posto dove si è verificato il tremendo schianto si sono presentati i carabinieri della Stazione di Ariccia, assistiti dagli agenti della Polizia Locale di Lanuvio. Sono in corso gli accertamenti per determinare la dinamica del sinistro.