Tremendo incidente sulla SS 118, collisione tra auto: due feriti gravi in ospedale

Grave incidente sulla SS 118 Agrigento-Raffadali, sul posto i soccorritori. Per le persone ferite è stato necessario il trasporto in ospedale.

È di due feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri, martedì 1° agosto, lungo la Strada Statale 118 Agrigento-Raffadali.

Nello scontro, in base alle prime informazioni, sarebbero rimaste coinvolte due auto, entrate a quanto pare in collisione in maniera frontale. Sul luogo dell’incidente si sono presentati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Agrigento.

I soccorsi

I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i malcapitati, i quali sono stati successivamente trasferiti all’ospedale “San Giovanni di Dio” del capoluogo agrigentino.

I militari hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito e a raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica. Il traffico veicolare sulla Strada Statale 118 Agrigento-Raffadali è rimasto bloccato per diversi minuti.