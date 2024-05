Infiorata di Noto 2024, ci siamo: il programma e dove acquistare i biglietti

Si tratta della 45esima edizione dell’evento che è una delle manifestazioni più importanti legate alla cittadina barocca.

Nel corso del weekend in arrivo avrà inizio la tradizionale Infiorata di Noto. Le date previste per il 2024 vanno dal 17 al 21 maggio: si tratta della 45esima edizione dell’evento che è una delle manifestazioni più importanti legate alla cittadina barocca.

Il tema di quest’anno sarà “Omaggio a Giacomo Puccini nel suo Centenario”. Nonostante l’inizio dell’evento sia previsto per il 17 maggio, va specificato che in questo giorno inizierà l’allestimento del tappeto fiorito nel corso delle ore pomeridiane mentre l’apertura ai visitatori è prevista sabato 18 a partire dalle 9.

Il programma dell’Infiorata di Noto

Gli eventi previsti in occasione dell’infiorata di Noto 2024 sono moltissimi e le giornate di questo weekend saranno particolarmente intense. Inoltre, alcuni eventi hanno già preso luogo nei giorni precedenti e altri sono previsti fino all’inizio di giugno.

In particolare, oltre all’infiorata saranno previsti concerti, esibizioni di artisti di vario genere, sfilate e sbandieratori. Come indicato all’interno del programma completo, le visite dell’infiorata inizieranno la mattina alle 9:00 e proseguiranno fino a tarda sera.

Infiorata Noto 2024: dove acquistare i biglietti



Per poter prendere parte all’infiorata Noto 2024 occorrerà provvedere all’acquisto di un biglietto d’ingresso. In particolare, il ticket ha costo di 3,50 euro mentre sarà prevista una riduzione per le scolaresche e l’ingresso gratuito per i residenti e altre categorie speciali. I tagliandi possono essere acquistati all’Info Point di Noto di corso Vittorio Emanuele 135 tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, oppure online all’indirizzo web indicato sul sito ufficiale dell’Infiorata. Per tutte le altre informazioni relativi ai costi dell’evento, si rimanda al sito ufficiale dell’evento.

