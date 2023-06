Il salario minimo è una bassa menzogna

Pari livello donna/uomo

Non sapendo di che parlare, tanti blablatori continuano a portare in evidenza all’opinione pubblica la questione del salario minimo, asserendo che vi siano lavoratori/trici che percepiscono un compenso al di sotto di tale salario minimo.

Si tratta di una fandonia, ovvero una bugia. Infatti tutti i Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) prevedono il compenso lavorativo per i diversi livelli e inquadramenti dei dipendenti nelle aziende datrici di lavoro, con la conseguenza che nessuno può essere pagato al di sotto di tali compensi, ma anzi potrebbe ricevere straordinari, premi di produttività e altri al di sopra dei compensi contrattuali.

Vi è un’altra balla che viene propalata, cioè che vi è una differenza fra i compensi alle donne e agli uomini. Ma nessun Ccnl esistente in Italia prevede tali differenze. Dunque, a parità di livelli – ed è qui che si possono porre rimedi per lottare contro il cosiddetto soffitto di cristallo – vi è parità di salari, indipendentemente dal sesso e dall’età. In più, quasi tutti i contratti prevedono compensi orari adeguati perché accettati dai sindacati.

Chi racconta balle, omette di aggiungere che lo stipendio percepito dai/dalle dipendenti nei dodici mesi viene aumentato per tutti/e dalla tredicesima. Per i contratti del settore commercio dalla quattordicesima, per i bancari dalla quindicesima e così via enumerando.

Bisogna per conseguenza suddividere le mensilità addizionali per dodici mesi, per cui la somma mensile deve essere addizionata allo stipendio.

Non è tutto. Questi blablatori e mistificatori non dicono all’opinione pubblica che il/la datore/trice di lavoro, pubblico o privato, ha l’obbligo di accantonare un’ulteriore mensilità per il cosiddetto trattamento di fine rapporto, con la conseguenza che quando cessa tale rapporto, il/la dipendente si troverà un tesoretto che gli verrà liquidato.

È il coacervo e l’insieme di tutti questi costi rispetto a quanto percepito dal/dalla dipendente, al netto delle imposte, che costituisce il cosiddetto cuneo fiscale, che di fatto raddoppia la somma che deve erogare il/la datore/trice di lavoro rispetto a quella che entra materialmente nelle tasche dei/delle dipendenti.

Inoltre, i/le dipendenti devono essere cautelati/e per ottenere alla fine di tutto il percorso lavorativo la pensione. Quella di vecchiaia può essere percepita a partire da 67 anni (o 66 per le donne); oppure, attraverso agevolazioni, è possibile anticiparla anche a 59 anni (donne).

Ecco, queste verità bisogna dire all’opinione pubblica perché si smonti il cumulo di menzogne che intossicano e non fanno capire bene come stanno le cose.

In quello che abbiamo esposto va evidenziato un aspetto che non dipende solo dai/dalle datori/trici di lavoro, ma anche da quella parte della Pubblica amministrazione che dovrebbe esercitare i controlli sulla regolarità degli stessi. Ma vi è una carenza di tali verifiche perché mancano gli ispettori del lavoro. Tali ispettori sono inseriti nell’Istituto nazionale del lavoro (Inl), che però non ne ha a sufficienza.

Se gli ispettori del lavoro fossero in numero sufficiente, andassero in giro ogni giorno, e tutti i giorni, per controllare la regolarità dei rapporti di lavoro nelle imprese piccole, medie e grandi, farebbero emergere le cose che non vanno.

Un evento abbastanza comune è che molti/e datori/trici di lavoro imbroglioni e incivili inseriscono nelle buste paga meno ore di quanto il/la lavoratore/trice effettua, con la conseguenza che questo/a viene sottopagato/a, ma non perché non ci sia il salario minimo, bensì per un comportamento disonesto dell’imprenditore/trice, non importa quale forma giuridica abbia la sua impresa.

Non parliamo poi di quei rapporti di lavoro totalmente in nero per i quali i/le dipendenti non ricevono tredicesima, quattordicesima o quindicesima, non viene accantonato il Tfr e neanche i contributi per la pensione: un disastro contro cui una Pubblica amministrazione dovrebbe operare costantemente con controlli continui e appropriati.