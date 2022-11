Prostitute uccise a Roma, un sospettato sotto interrogatorio in questura

C'è un primo sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì in zona Prati. A perdere la vita tre prostitute nel quartiere Prati a Roma

La persona sospettata dei tre omicidi di Roma è attualmente sotto interrogatorio negli uffici della Questura. L’uomo, a quanto si apprende, è stato individuato questa mattina e trasferito per essere ascoltato.

Chi è il sospettato fermato e interrogato dalla Polizia

Secondo quanto riporta la redazione di “Quarto Grado”, gli investigatori starebbero interrogando, in queste ore, negli uffici della questura, un pregiudicato italiano. Al vaglio la sua posizione. Nelle ultime ore le indagini si erano concentrate sulla chat di una piattaforma per incontri che l’omicida potrebbe aver usato per fissare i suoi appuntamenti con le vittime.

“Sarebbe un italiano di 45/50 anni, con precedenti penali, l’uomo fermato alle 5:15 dalla Polizia”, si legge in un recente tweet di “Chi l’ha Visto?”.

Chi ha ucciso le tre prostitute nel quartiere Prati a Roma

La caccia all’autore dei tre omicidi di Roma, nel quartiere Prati, si sta trasformando in una corsa contro il tempo. La chiave per identificare il killer di Martha Castano Torres, colombiana di 65 anni, e due donne asiatiche sarebbe dentro una chat presente su una piattaforma per incontri.

Si tratta di un sito online utilizzato dalla Castano per i suoi appuntamenti con i clienti.

Castano è stata uccisa per prima, nel corso di un rapporto sessuale, con una arma da taglio simile ad uno stiletto. Probabile che l’assassino abbia utilizzato la stessa arma per i tre delitti.