Ladri tentano assalto a supermercato nel Catanese, intervento dei carabinieri li mette in fuga

Non è andato a buon fine il tentativo di assalto ad un supermercato di Aci Catena, in provincia di Catania, da parte di una banda di ladri. E’ successo la notte scorsa all’Eurospin di via Nizzeti.

L’intervento dei carabinieri

I malviventi avevano bloccato le principali vie d’accesso utilizzando alcuni camion rubati, per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. Poi hanno sfondato le vetrine con un escavatore ma è scattato l’allarme. Poco dopo sono arrivati i carabinieri ma la banda si era già dileguata a mani vuote. Indagini in corso anche per risalire all’identità dei rapinatori, anche con le immagini delle telecamere di videosorveglianza.