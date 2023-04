Lavoro, nuove opportunità da Autostrade per l’Italia: i requisiti e come candidarsi

Ecco i requisiti, le sedi e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da Autostrade per l’Italia. La società che si occupa della gestione della rete autostradale italiana selezione alcune figure professionali da inserire in organico. Le posizioni aperte riguardano sia diplomati che laureati.

I profili richiesti

Ecco alcuni profili professionali ricercati da Autostrade per l’Italia: Addetto Amministrativo Controllo Progetti, Professional Affari Regolatori – Area Legale, Tecnico Intervento Specialistico, Coordinatore sorveglianza infrastrutture, Senior Financial Controller, Senior Developer, Structural Monitoring Specialist, Software Functional Analyst, Internal Control System Manager. I requisiti variano in base al ruolo scelto.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia si posiziona ai primi posti in Europa tra i concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio con circa 3.000 km di rete gestita in Italia. Del gruppo Autostrade per l’Italia fanno parte altre 4 Società concessionarie autostradali e 8 Società che operano nei servizi accessori al core business autostradale e rivestono un ruolo fondamentale nell’attuazione del piano di trasformazione della Società.