Lavoro in banca, Credem cerca sportellisti: ecco i requisiti e come inviare la domanda

Proposta di lavoro in banca per Credem. L’istituto, presente su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di alcune figure per ampliare il proprio organico. In particolare si ricercano sportellisti e programmatori. la selezione è aperta sia a diplomati che laureati.

Le figure richieste e i requisiti

I lavoratori che saranno assunti come sportellisti svolgeranno il ruolo con un incarico di un anno gestendo la clientela retail. L’altra figura richiesta lavorerà nello sviluppo di programmi informatici per il desktop e il mobile. Dovranno essere a conoscenza del linguaggio SQL e dei programmi Java, Javascript, JQuery, Angular, React, Swift/Objective-c, Kotlin. Saranno valutati laureati in informatica o ingegneria informatica e periti informatici con almeno due anni di esperienza nel ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Credem

Credem, una fra le principali realtà private italiane, è una banca moderna con una tradizione centenaria. L’istituto è stato fondato nel 1910, su iniziativa di imprenditori reggiani, con il nome di Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia. L’attuale denominazione di Credito Emiliano SpA, in breve Credem, fu assunta nel 1983 in coincidenza con l’acquisizione della Banca Belinzaghi di Milano, prima opportunità di crescita significativa al di fuori dei confini regionali. Oggi Credem è presente a livello nazionale in 19 regioni con oltre 600 filiali. Tale diffusione è stata raggiunta sia attraverso l’apertura di nuove filiali sia mediante l’acquisizione di banche di piccole e medie dimensioni, verso le quali ha rivolto il proprio interesse sin dai primi anni ’90.