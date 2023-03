Lavoro, Eni assume a tempo indeterminato: ecco dove e come candidarsi

Nuovo personale da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato: ecco i requisiti

Proposta di lavoro da Eni. L’azienda cerca personale da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato. L’offerta è rivolta a laureati e la domanda per candidarsi dovrà essere inoltrata entro il 24 marzo.

Le figure richieste

Le figure richieste da Eni, per ampliare l’organico su tutto il territorio nazionale, sono: tecnico per la gestione dei dati, manutentore elettrico specializzato e specialista degli affari societari.

I requisiti

Compito del Tecnico per la gestione dei dati sarà creare e gestire il sistema informatico aziendale. La selezione è aperta ai laureati in Ingegneria e Informatica. E’ richiesta esperienza di almeno tre anni di lavoro nel ruolo, la conoscenza in materia di data architecture e dimestichezza con i tool e la lingua inglese. La sede di lavoro è San Donato Milanese. Il Manutentore elettrico specializzato si occuperà di pianificare la manutenzione elettrica e l’investimento necessario ad attuarla, assistere i tecnici nell’installazione di nuovi impianti. I candidati dovranno avere la laurea in Ingegneria elettrica ed elettronica, cinque anni di esperienza nella mansione, conoscere la lingua inglese e saper applicare le norme di settore. La sede di lavoro è San Donato Milanese. Infine, lo Specialista degli affari societari dovrà provvedere all’organizzazione delle riunioni dei vertici e la verbalizzazione delle decisioni. La selezione è aperta a laureati in Giurisprudenza, tre anni di esperienza nel ruolo e la conoscenza dell’inglese. La sede è Milano.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura (termine ultimo il 24 marzo 2023), nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Eni

Eni S.p.A., originariamente acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, è un’azienda multinazionale. Presente in 69 paesi con oltre 32mila dipendenti nel 2021, è attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica, della biochimica, della produzione e commercializzazione di energia elettrica da combustibili fossili, da cogenerazione e da fonti rinnovabili. L’azienda opera in 4 paesi europei con 1.600 dipendenti e, con oltre 8 milioni di clienti in Italia, è leader di mercato per la vendita di gas naturale a famiglie, condomini e imprese.