Lavoro in Sicilia: Brt assume personale, ecco dove e come inviare la domanda

Offerte sul territorio siciliano. Le figure richieste, le sedi e come partecipare alla selezione

Proposte di lavoro in Sicilia. Brt, società nata nel 1928 sotto il nome Bartolini, attiva nel trasporto merci nazionale su gomma, cerca figure professionali da inserire sul territorio siciliano. In particolare per Belpasso (Catania) e Carini (Palermo) si selezionano Impiegati per prese e consegne e Impiegati Operativi. La ricerca è rivolta a uomini e donne.

Le figure richieste e le sedi

Nell’ambito di un ampio potenziamento del Reparto Movimentazione, Brt è alla ricerca di un Impiegato Prese e Consegne, che opererà presso la filiale di Catania. Le attività previste includono: gestione quotidiana dell’attività di distribuzione e ritiro delle merci presso la clientela; partecipazione all’organizzazione dei “giri” quotidiani degli autotrasportatori. Il luogo di lavoro: Piano Tavola Belpasso (Catania). L’orario di lavoro è Full Time, dal lunedì al venerdì. Per la sede di Carini si cerca la figura di un Impiegato Operativo. Le attività previste includono la supervisione relativa alla gestione delle merci in magazzino, accoglienza al fronting, bollettazione, customer service. L’orario di lavoro è Full Time, dal lunedì al venerdì.

I requisiti

Ecco le conoscenze e le attitudini richieste per Impiegato Prese e Consegne: diploma; conoscenza del territorio; preferibile precedente esperienza in ruoli analoghi; buona conoscenza dei principali strumenti informatici; capacità analitiche e organizzative; problem solving. Per Impiegato Operativo richeisti diploma; conoscenza del territorio; preferibile precedente esperienza in ruoli analoghi; buona conoscenza dei principali strumenti informatici; capacità analitiche e organizzative; problem solving.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Brt

Il Gruppo Brt è una realtà storica italiana, spinta all’innovazione per offrire un servizio di corriere espresso e logistica sempre allineato con le necessità del mercato. Con oltre 200 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale ed una profonda conoscenza del settore, BRT si contraddistingue per la propria capillarità e per la flessibilità delle soluzioni proposte. Dal 2017 BRT è entrata a far parte di DPDgroup, leader europeo nel trasporto espresso e, grazie alle sinergie del network, offre un servizio sempre più rapido ed efficace e flessibile in tutta Europa e nel mondo.