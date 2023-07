Lavoro in Sicilia, H&M cerca personale: ecco dove e come candidarsi

Ecco le sedi, i requisiti e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da H&M. La catena di abbigliamento svedese presente con numerosi punti vendita su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nello staff. Posizioni aperte anche per il punto vendita di Messina.

I profili richiesti

Ecco alcune figure professionali ricercate dall’Azienda da inserire negli store presenti in Italia e nella sede di Stoccolma: Sales Advisor (addetti Vendita), Department Manager, Visual Merchandiser, H&M System Specialist, Communications Specialist & Press Officer Sweden, Commercial Advisor, Copywriter To Our Nordic Customer Activation & Marketing Team.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo H&M

Il Gruppo H&M (Hennes & Mauritz AB) è una azienda svedese specializzata nella vendita di abbigliamento, accessori e cosmetici. E’ uno dei più grandi venditori al mondo nel settore della moda e dell’abbigliamento fast fashion. H&M è presente in ben 76 Paesi del mondo con i propri marchi, con 4.300 punti vendita e negozi online e oltre 120.000 dipendenti.