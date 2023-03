Lavoro, Italo cerca diplomati e laureati: ecco come candidarsi

Le offerte di lavoro, le sedi e come partecipare alla selezione

Offrte di lavoro da Italo. La società di trasporto ferroviario è alla ricerca di alcune figure da inserire nell’organico su tutto il territorio nazionale. La selezione è aperta sia ai candidati in possesso di diploma e anche ai laureati.

Le figure richieste

I diplomati possono candidarsi come macchinisti, i laureati come addetto ufficio acquisiti, esperto in tesoreria e specialista contabilità e bilancio.

I requisiti

Per la figura di macchinisti, responsabili della guida di treni dotati di tecnologie avanzate, i candidati dovranno possedere un diploma di scuola superiore, la licenza europea per la conduzione di convogli, il certificato complementare B e aver maturato un’esperienza professionale di oltre un anno. Le sedi di lavoro saranno Roma, Milano o Napoli. L’Addetto all’ufficio acquisiti dovrà occuparsi della pianificazione a breve e lungo termine del processo di acquisto dell’azienda, gestire gli ordini, i documenti a essi correlati, l’analisi di mercato e la valutazione dei fornitori. Richiesta laurea in Economia o in ambito giuridico, almeno 3 anni di esperienza nel settore, la conoscenza del programma Sap, del pacchetto Office e della lingua inglese. Sede di lavoro Roma. L’Esperto in tesoreria dovrà gestire i flussi di cassa, i pagamenti, la raccolta delle informazioni finanziarie provenienti dalle diverse aree aziendali e la gestione dei rapporti con le banche. Richiesta laurea in Economia e almeno 4 anni di esperienza nel settore. I candidati dovranno conoscere l’applicazione Piteco, gestionale SAP, pacchetto Office e la lingua inglese. La sede di lavoro è Roma.

Come candidarsi

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte presente sul portale dell’Azienda e visualizzare l’offerta di lavoro e candidarsi online.

Il Gruppo Italo

Italo è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, ed il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria. La flotta dei treni Italo è composta da 25 treni Agv 575 in grado di viaggiare ad altissima velocità, fino a 360 Km/h e 26 nuovi Italo EVO. Con la sua flotta Italo offre viaggi ricchi di esperienze di intrattenimento e servizi personalizzati, nel massimo comfort, e pensati per le diverse esigenze di ogni tipo di viaggiatore. 4 gli ambienti di viaggio: la Smart offre grande qualità a prezzi competitivi. La Comfort è il mix perfetto tra la convenienza della Smart e la comodità della Prima. La Prima è dedicata a chi, in viaggio, cerca comodità e un servizio curato e attento.