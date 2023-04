Lavoro, Old Wild West cerca personale in tutta Italia: ecco i profili e come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro per Old Wild West. La catena di ristoranti specializzati nel cibo “western-style” è alla ricerca di circa 300 ruoli da inserire in diverse città d’Italia.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare nei tipici ristoranti Old Wild West. Eccone alcune: Addetti alla vendita, restaurant manager, camerieri di sala, Addetto alla cucina, vice responsabile di punto vendita.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Old Wild West

Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione SpA si distingue nel settore della ristorazione servita ed è il punto di riferimento italiano nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici multientici. Old Wild West, America graffiti, Wiener Haus, Shi’s e Pizzikotto sono format di successo caratterizzati da un’immagine fortemente riconoscibile. Nel 2002 nasce Old Wild West, con il quale Cigierre introduce – tra le prime aziende in Italia – un nuovo concetto di ristorazione, il casual dining, che coniuga gusto e divertimento. Old Wild West è infatti la prima catena nazionale di Burger & Steak House in stile western, un’ambientazione caratteristica ideale per pranzi e cene in compagnia. Oltre alla capillare presenza in Italia, Cigierre ha avviato i suoi ristoranti in Francia, Svizzera e Belgio per un totale di oltre 300 punti vendita.