Lavoro, Rai assume consulenti musicali: ecco le sedi e come candidarsi

La domanda per poter partecipare alla selezione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del 12 settembre 2023

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 11 risorse da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Consulente Musicale. Le risorse individuate saranno assegnate, sulla base delle esigenze produttive dell’Azienda, nella Sede prescelta dal candidato in fase di adesione all’iniziativa.

Le sedi

Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la sede per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura. A seguire l’elenco delle Sedi e il dettaglio del relativo fabbisogno d’organico: 4 risorse per la sede di Milano; 4 risorse per la sede di Torino; 2 risorse per la sede di Roma; 1 risorsa per la sede di Napoli.

Il componente musicale

Ecco le principali mansioni del consulente musicale: Propone e collabora nella scelta delle musiche sulla base delle caratteristiche della produzione, film, programma radiotelevisivo o prodotto multimediale. Può comporre e/o realizzare colonne sonore, sigle e jingle ed assiste alle operazioni accessorie anche attraverso l’uso di software di editing musicale. Fornisce, attraverso la lettura della partitura e la propria competenza, tutte le indicazioni utili alla ripresa audio/video. Assiste il Maestro Direttore d’Orchestra nell’impostazione dell’esecuzione seguendo tutte le fasi necessarie alla ripresa. Per la parte di sua competenza, è fra le figure addette alla compilazione dei rapporti musicali e compila scalette di trasmissione per programmi musicali per i quali fornisce assistenza nelle fasi di realizzazione e di trasmissione.

I requisiti

La ricerca è riservata a coloro che sono in possesso di: Età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore; Diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento) o Diploma Accademico AFAM di II livello conseguito presso un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato; Patente di guida automobilistica cat. “B”. I suddetti requisiti si intendono essenziali ed obbligatori e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione, nonché durante l’intero svolgimento del procedimento di selezione e all’atto dell’eventuale assunzione. Sono ammessi all’iter selettivo i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Come inviare la domanda

Per poter inviare la domanda di ammissione è necessario: registrarsi al sito www.lavoraconnoi.rai.it e/o effettuare la Login con le proprie credenziali; aderire all’iniziativa cliccando su “CONSULENTI MUSICALI 2023”; compilare tutti i campi indicati nel form on line; la valorizzazione dei titoli preferenziali, che è effettuata dal sistema in maniera automatizzata, avrà luogo solo ed esclusivamente sulla base delle informazioni inserite dal candidato nella prima pagina del form on line – vedi punto 4; le informazioni fornite dal candidato in sede di compilazione del form on line non potranno pertanto essere modificate e/o integrate successivamente alla scadenza del termine di adesione all’iniziativa di selezione sottoindicata; confermare l’adesione all’iniziativa; verificare la ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico dalla casella consulentimusicali2023@rai.it a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

La scadenza

La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 12 settembre 2023 esclusivamente attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “CONSULENTI MUSICALI 2023”.