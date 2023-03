Lavoro in Sicilia, Anas assume personale: ecco le rigure richieste e come candidarsi

Le opportunità professionali, i requisiti e come inviare la domanda

Nuove proposte di lavoro in Sicilia da Anas. La società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale, cerca alcune figure da inserire in organico opportunità professionali anche sull’Isola.

Le opportunità e i requisiti

Sono due le opportunita’ di lavoro che Anas indica nella pagina web dell’Azienda. Lo Specialist Espropri- Assistente Tecnico svolgerà attività relative a: Supporto nella predisposizione dell’emissione degli elaborati della procedura espropriativa, sia in fase di progettazione che di realizzazione garantendo la congruità dei costi; Supporto nella verifica dell’elaborazione dei piani particellari, elenchi ditte, relazioni giustificative delle indennità; Supporto nella gestione di tutte le fasi del procedimento espropriativo, dalla dichiarazione di pubblica utilità al calcolo e pagamento delle indennità previste, in attuazione alle formalità stabilite dalle norme in vigore; Predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa allegata ai provvedimenti espropriativi di cui al dpr 327/2001 (es. Decreti occupazione d’urgenza, ordinanze, decreti esproprio ecc.); Supporto specialistico in sede di verifica dello stato di consistenza delle aree oggetto di esproprio, stima delle indennità e monitoraggio pagamenti; Supporto nell’elaborazione delle bozze degli atti convenzionali necessari alla risoluzione delle interferenze; Supporto nella verifica/elaborazione della documentazione catastale e topografica connessa al procedimento espropriativo. I requisiti: Diploma Istituto Tecnico Commerciale Geometra o Laurea Triennale Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ed esperienza di almeno 5 anni per i diplomati e 3 anni per i laureati nell’ambito delle attività topografiche e catastali.

Direttore Operativo. La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: collaborazione con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni ovvero le singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali; risponde direttamente al direttore dei lavori. programmazione e coordinamento delle attività dell’ispettore dei lavori; redazione di cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con individuazione dei necessari interventi correttivi; individuazione degli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; individuazione ed analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori; assistenza alle operazioni di collaudo; direzione di lavorazioni specialistiche; garantire trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico nella gestione del contratto e per la tenuta della contabilità. I requisiti richiesti per l’ammissione al processo di selezione: Diploma di geometra o titolo di studio equipollente; laurea triennale in ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria dei trasporti, ingegneria ambientale, ingegneria delle infrastrutture, architettura; esperienza lavorativa di almeno 7 anni per i diplomati e di 5 anni per i laureati nell’ambito delle attività di Direzione Lavori e Direttore della Esecuzione del Contratto, oppure attività di direzione tecnica o direzione di cantiere svolta presso primarie imprese di costruzione.

Conoscenza sistemi operativi Windows, Pacchetto Office. Sono graditi il possesso dei requisiti idonei a svolgere le funzioni di CSP e CSE di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Conoscenza sistema SAP; Conoscenza base della lingua inglese; Piena disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Anas

Anas S.p.A. è una società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale. Fondata nel 1946 con il nome di “Azienda Nazionale Autonoma delle Strade” (A.N.A.S.), tale acronimo è diventato un nome proprio con la trasformazione prima in ente pubblico economico (1996) e successivamente in S.p.A. (2002). Dal gennaio 2018 fa parte del gruppo societario di Ferrovie dello Stato Italiane e dal giugno 2022 è diventata una controllata di RFI S.p.A.. La squadra Anas è formata da circa 6mila e 900 donne e uomini, su tutto il territorio nazionale, che si interfacciano con centinaia di fornitori, garantiscono servizi di ingegneria altamente innovativi e assicurano la fruizione di circa 32mila chilometri di rete viaria nazionale.