Lavoro in Sicilia, Banca Sella assume personale: i profili richiesti e i requisiti

Il gruppo bancario cerca operatori di sportello: quando e dove in Sicilia. In cosa consiste la selezione e come partecipare

Nuove proposte di lavoro in Sicilia. Banca Sella assume personale. Il gruppo bancario italiano è alla ricerca di operatori di sportello da assumere presso le sue filiali di tutta Italia. Le selezioni aperte riguardano anche le sedi di Palermo.

I profili richiesti

La figura specifica è “Operatore di Sportello Bancario – Commerciale Retail”. Le mansioni principali del profilo richiesto sono: consulenza, relazione con il cliente, ricerca di soluzioni su misura e lo sviluppo di un rapporto personale e di fiducia con la clientela.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti da Banca Sella per le figure da inserire in organico, il candidato deve avere residenza nella provincia di Palermo; aver conseguito una laurea triennale o magistrale (preferibilmente in ambito economico/finanziario); essere intraprendente, spigliato e con una spiccata propensione a lavorare per obiettivi e avere capacità organizzative, di ascolto e forte orientamento al cliente. Lo stipendio e la tipologia di contratto saranno discussi in fase di selezione.

Come presentare la domanda

Per candidarsi alla selezione di Banca Sella per le sedi in Sicilia si deve presentare la propria domanda online sul sito web della banca. Sulla home page bisognerà cliccare sulla sezione «Ricerca offerte di lavoro» affinché si possa accedere alle posizioni di lavoro aperte.

Il Gruppo Sella

Banca Sella è il più grande gruppo bancario privato e indipendente italiano. Vi lavorano oltre 5 mila persone, ed è presente in 7 paesi con 300 succursali in tutta Italia. Le attività comprendono la banca commerciale e retail, il private e wealth management, il corporate & investment banking, i sistemi di pagamento, l’open banking e i servizi di information technology.