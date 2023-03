Lavoro in Sicilia, Calzedonia assume negli store: ecco dove e come candidarsi

Ecco le opportunità e come inviare la domanda

Calzedonia, realtà consolidata del mercato dell’abbigliamento, con punti vendita su tutto il territorio italiano, cerca nuove figure da inserire nei vari store. Opportunità professionali anche a Palermo.

Le figure richieste

Ecco le figure richieste: District Manager, Visual Merchandiser, Sales Force, Finance Controlling Specialist. Due, in particolare, le opportunità per Palermo: Sales Assistant Atelier Eme e Store Manager Atelier Eme. Gli obiettivi del primo profilo per Palermo saranno la vendita e l’assistenza al cliente tramite: vendita e supporto ai clienti nei loro acquisti; accoglienza, soddisfazione e fidelizzazione del cliente; riassortimento e organizzazione dell’area vendita e del magazzino. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Come Store Manager l’obiettivo sarà incrementare le vendite del negozio, massimizzare il profitto senza tralasciare la fidelizzazione del cliente tramite: vendita, assistenza e fidelizzazione del cliente; supervisione, motivazione e formazione dello staff; analisi e monitoraggio degli incassi; visual merchandising; Organizzazione della sartoria. Richieste esperienza come store manager o una consolidata esperienza come sales assistant nel settore degli abiti da sposa e cerimonia e una buona conoscenza della lingua inglese.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Calzedonia

Il Gruppo Caldezdonia, nato nel 1986 a Verona, è formato da 7 brand di successo mondiale: Calzedonia, Tezenis, Falconeri, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Atelier Emé e Signorvino. Puo’ contare su oltre 3.600 punti vendita nelle maggiori città di oltre 55 Paesi (quasi 600 solo in Italia). La presenza del marchio sui mercati è in costante crescita anche attraverso lo shop online, attualmente attivo in 35 Paesi.