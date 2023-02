Lavoro, Emirates cerca personale in Sicilia: selezioni a Palermo e Catania, come partecipare

Proposte di lavoro in Sicilia. Emirates cerca nuovo personale da assumere: ecco i requisiti e le date delle selezioni

Proposte di lavoro in Sicilia. La compagnia aerea Emirates seleziona nuove figure da assumere su tutto il territorio nazionale. Sono due le date in programma a marzo in Sicilia, nell’ambito degli Open Days, per la ricerca di nuovo personale di bordo.

Due le date siciliane per le selezioni della più grande compagnia aerea internazionale del mondo. A Palermo le selezioni avverranno l’8 marzo all’Hotel NH (Foro Italico Umberto I, 22/B) a partire dalle ore 9. A Catania, il 21 marzo, si terranno all’Hotel NH (Piazza Trento, 13) con lo stesso orario d’inizio. E’ richiesto un particolare abbigliamento agli interessati alla proposta di lavoro: alle donne sono richiesti capelli raccolti, un make up viso completo, abbigliamento di tipo business e tacchi alti. Agli uomini capelli in ordine, viso rasato, abbigliamento di tipo business e calzature formali.

I requisiti

Questi i requisiti richiesti ai candidati: fluente inglese scritto e parlato (ulteriori lingue sono un vantaggio); personalità brillante e propensione al lavoro di squadra; altezza di almeno 160 cm ed essere in grado di raggiungere i 212 cm di altezza; soddisfare i requisiti per i visti di lavoro degli Emirati Arabi Uniti; almeno 1 anno di esperienza nell’ospitalità o nel servizio clienti; un minimo di istruzione di scuola superiore (grado 12); nessun tatuaggio visibile mentre si indossa l’uniforme dell’equipaggio di cabina Emirates.

Il gruppo Emirates

Emirates è la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai con base a Dubai. Fa parte del The Emirates Group che è di proprietà del Governo di Dubai. È la più grande compagnia del medio oriente, con più di 3.000 collegamenti settimanali operati dall’hub Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) verso 161 destinazioni in 6 continenti.