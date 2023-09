Lavoro in Sicilia, Sephora cerca personale: ecco come candidarsi

Il Gruppo specializzato nella vendita di cosmetici e prodotti per la bellezza cerca alcune figure professionali per la sede e negli store

Nuove opportunità di lavoro da Sephora. Il gruppo specializzato nella vendita di cosmetici e prodotti per la bellezza, presente in Italia con numerosi punti vendita, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire in sede e negli store presenti anche in Sicilia. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare in Sephora. Eccone alcune: Addetti/e alla vendita, Store manager, Responsabile di reparto, Responsabile di punto vendita. E’ possibile presentare la candidatura spontanea inoltrando il curriculum.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Sephora

Sephora è una multinazionale di profumerie fondata in Francia nel 1970 ed acquisita da LVMH (Louis Vuitton and Moet Hennessy) nel 1997. La catena Sephora include oltre 750 punti vendita in 17 paesi del mondo. I negozi offrono cosmetici e prodotti di bellezza inclusi trucchi, prodotti per la pelle, profumi, prodotti da bagno e per il corpo, prodotti per la cura dei capelli e strumenti per capelli e trucco (pennelli, forbici, spazzole, spugne ed altro). Nei negozi Sephora sono distribuiti oltre 250 marchi, inclusa la linea a marchio Sephora.